Про це йдеться в матеріалі Army Recognition.

Що відомо про нову ракету ВМС США?

Вартість угоди становить 89 997 162 доларів. Контракт передбачає створення 50 ракет у конфігурації EOC, а також переведення Blackbeard до статусу програми запису ВМС США (Program of Record).

Castelion відповідатиме за комплекс інженерних, технічних, логістичних і виробничих робіт, необхідних для наближення ракети до повноцінної оперативної конфігурації.

Роботи виконуватимуться на підприємствах компанії в Торренсі, штат Каліфорнія, а завершити їх планують у серпні 2028 року.

Нинішня угода стала продовженням попередніх етапів програми:

у лютому фінансування спрямували на виготовлення повномасштабних прототипів, проведення льотних випробувань і підготовку ракети до майбутнього використання у військах;

у квітні до програми внесли додаткові вимоги щодо випробувальних конфігурацій та інтеграції систем, а також передбачили проведення бойових пусків у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США.

Як Blackbeard інтегрують із винищувачами?

Одним із ключових напрямів програми є можливість застосування Blackbeard із палубних винищувачів F/A-18E/F Super Hornet. Castelion повідомляла, що для цього необхідно провести сертифікацію безпеки та льотної придатності ракети, а також виконати випробування, пов'язані з експлуатацією системи на авіаносцях.

Досягнення рівня ранньої оперативної готовності для авіаційної версії Blackbeard очікується у 2027 році.

Розміщення ракети на палубних винищувачах дає американським військовим додаткову гнучкість. Точку запуску можна буде переміщувати разом із авіаносцем та його авіакрилом, що потенційно ускладнить противнику визначення можливого напрямку удару та роботу розвідувальних і протиповітряних систем.



Ракета Blackbeard / Ілюстративне фото Castellion Corp.

США роблять ставку на масштабне виробництво

Ще однією важливою складовою частиною програми є орієнтація на зниження вартості та можливість серійного виробництва.

У вимогах SBIR Blackbeard прямо характеризується як зброя, яку мають зробити недорогою та придатною до масового випуску. Серпневий контракт передбачає не лише подальше технічне опрацювання ракети, а й розгортання виробничих можливостей та виготовлення 50 ракет у конфігурації EOC.

Такий підхід відрізняє Blackbeard від низки інших американських гіперзвукових програм, які через складність технологій і високу собівартість можуть залишатися обмеженими за кількістю.

У випадку Blackbeard ВМС США прагнуть створити систему, яку можна буде виробляти у значних обсягах і використовувати для поповнення арсеналів у разі затяжного конфлікту.

Нагадаємо, навесні ВПС США випробували нову гіперзвукову ракету, оснащену рідкопаливним двигуном, що використовує нетоксичні компоненти.