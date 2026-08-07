Ответ на новую угрозу со стороны России: в Украине может появиться ракета CM-70 из Канады

Украина может получить небольшую ракету CM-70. Эта ракета поможет бороться с реактивными дронами россиян.

Противодроновую ракету CM-70 Spear производит канадская компания North Vector Dynamics (NVD), пишет Defense Express.

Что известно о ракете CM-70 Spear?

Эта ракета предназначена для уничтожения ударных беспилотников, в частности скоростных реактивных дронов. Она может развивать скорость свыше 1000 километров в час.

CM-70 Spear запускается со специальной наземной пусковой установки.

Компания также работает над другими перехватчиками и исследует перспективные, в частности гиперзвуковые, технологии.

Недавно чешский оборонно-промышленный концерн Czechoslovak Group (CSG) стал стратегическим инвестором канадской компании NVD.

Глава CSG Михал Стрнад заявил, что NVD разрабатывает целую серию перехватчиков, которые могут существенно изменить возможности противовоздушной обороны в ближайшие годы.

Помимо финансирования, CSG предложила канадской компании свои производственные мощности, промышленный опыт и доступ к коммерческой сети в Украине, странах НАТО и других государствах-партнерах.

В NVD отметили, что именно такая поддержка может помочь быстрее внедрить CM-70 Spear в реальную эксплуатацию. Это также создает потенциальную возможность для появления канадской ракеты в Украине. CSG уже активно сотрудничает с украинским оборонно-промышленным комплексом, а компания NVD заинтересована в выходе на рынки стран НАТО и партнеров.

В то же время официальных заявлений о возможных поставках CM-70 Spear в Украину пока нет.

Напомним, что Россия наращивает долю реактивных дронов в атаках на Украину. Кроме того, она делает их еще более точными. Например, к "Герань-4 Сикер" добавили компактный оптический модуль. Он помогает дрону самостоятельно наводиться на цель во время атаки.