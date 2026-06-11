Могут лететь на сотни километров: новые ракеты Areion будут запускать с установок "Нептун", – СМИ

Пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун" модернизировали для использования новых дронов-ракет Areion. Они предназначены для поражения вражеских целей даже в условиях действия РЭБ.

Об этом стало известно из открытых тактико-технических характеристик комплекса. Детали передает Милитарный.

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Что известно о новых возможностях украинского оружия?

Ракету-дрон Areion разработало и продолжает производить Госпредприятие "Киевское государственное конструкторское бюро "Луч".

При этом Areion поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере и может запускаться со стандартной самоходной пусковой установки ракетного комплекса "Нептун".

Но этим возможности запуска ракеты-дрона не ограничатся – ее можно также запускать с универсального прицепа или полуприцепа.



Дрон Areion / Фото: Милитарный

Справка. Ракета-дрон Areion создана на основе проекта "Паляница" и предназначена для поражения объектов в глубине территории противника. Согласно техническим характеристикам, она рассчитана на уничтожение прибрежной инфраструктуры и важных стационарных целей даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы.



Заявленная дальность полета составляет до 600 километров, а боевая нагрузка – примерно 100 – 120 килограммов. Аппарат способен двигаться на сверхмалой высоте – от 20 метров, что затрудняет его обнаружение и перехват, поскольку эффективность вражеской ПВО против таких низколетных целей ограничена.

Чем известны другие украинские военные разработки?

Украинская оборонная компания SkyFall приняла участие в ILA Berlin Air Show 2026 – крупнейшей аэрокосмической выставке Европы – где представила свои беспилотные системы наряду с ведущими мировыми производителями, в частности Airbus, Boeing, Rheinmetall и Lockheed Martin.

Во время демонстрационной программы показали тяжелый бомбер Vampire и дрон-перехватчик P1-SUN, а также другие разработки, включая FPV-дроны Shrike и системы связи.

В компании отмечают, что Vampire стал одним из самых эффективных украинских беспилотных средств поражения по итогам 2025 года.