Россия начала наносить удары по Украине с помощью новой крылатой ракеты "Филин", – ГУР

В конце лета 2026 года Россия начала применять против Украины новую недорогую крылатую ракету "Филин". Она преодолевает расстояние до 1200 километров со скоростью 800 километров в час и содержит десятки иностранных чипов.

22 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало на портале War&Sanctions интерактивную 3D-модель, составные части и электронную компонентную базу нового оружия. За ее разработкой стоит АО "НПО "Молния", которое входит в состав российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Создание этого средства стало продолжением курса вражеского ВПК на разработку дешевого дальнобойного вооружения с реактивной тягой.

Что известно о характеристиках ракеты?

Фюзеляж "Филина" изготовлен из композиционного материала – угле- и стеклопластика, его длина достигает 3,5 метра, а размах крыльев – 3 метра. Отдельные элементы конструкции противник изготавливает с помощью 3D-печати.



3D-модель ракеты "Филин" / ГУР

Ракета способна нести боевую часть весом 50 или 100 килограммов, а запускают ее с наземной пусковой установки с использованием порохового ускорителя.

В полете она может опускаться на сверхнизкие высоты или подниматься до 6 километров, развивая скорость до 800 километров в час.

Тягу ракете обеспечивает двигатель R500 от ООО "Рейнольдс". Эту же силовую установку разведчики ранее обнаруживали в других российских крылатых авиационных ракетах, в частности С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

Электроника и иностранные чипы

Бортовое оборудование ракеты производит ООО "ПЛАЗ", которое параллельно задействовано в производстве дронов "Гарпия". Модули обоих средств поражения имеют унифицированные решения, схожую компоновку и одинаковую маркировку.

За точное наведение на цель отвечают китайская инерциальная навигационная система и 16-канальный блок "Комета". При этом электронная база бортового оборудования содержит 35 американских и 22 китайские детали, что подтверждает постепенный рост доли компонентов из КНР.

Ранее украинская военная разведка подробно разоблачила предприятия, на которых агрессор производит блоки "Комета", которые массово устанавливаются на ударные средства для защиты от радиоэлектронных помех.