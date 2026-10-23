Скорость до 800 километров в час: эксперты указали на угрозу, исходящую от российской ракеты "Филин"

С конца лета 2026 года российские войска применяют новую крылатую ракету "Филин" с дальностью до 1200 километров. Это вражеское средство поражения способно развивать скорость до 800 километров в час и летать на сверхнизких высотах.

Эксперты Defense Express полагают, что "Филин", скорее всего, может быть тем самым реактивным дроном.

Чем опасно новое оружие россиян и как можно его обезвредить?

Главная сложность при перехвате такой крылатой ракеты – ее высокая скорость. Она способна лететь быстрее реактивных дронов "Герань-4" и ракет "Бандероль", максимальная скорость которых достигает 650 километров в час.

Поэтому средство перехвата должно развивать еще большую скорость, чтобы догнать цель и уничтожить ее. Среди разработок, которые также упоминались в этом контексте, – беспилотник Ту-300 "Коршун" конструкторского бюро "Туполев".

В то же время для борьбы с такими ракетами можно и в дальнейшем применять зенитные ракеты, в частности те, что запускаются с переносных зенитно-ракетных комплексов.

Они движутся со сверхзвуковой скоростью и предназначены, в частности, для поражения истребителей. Еще одним вариантом являются современные артиллерийские комплексы противовоздушной обороны Skyranger и Skynex.

Однако их применение будет эффективным при условии, что цель будет находиться на высоте не более 4 километров. Кроме того, потенциально перехватывать такие ракеты смогут и реактивные дроны, если их скорости хватит, чтобы догнать цель.

Техническое оснащение и компонентная база

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions, разработчиком этой ракеты является АО НПО "Молния".

Длина корпуса ракеты составляет 3,5 метра при размахе крыльев 3 метра, а сам фюзеляж изготовлен из композитных материалов – углепластика и стеклопластика.

Запуск изделия осуществляется с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя. Заявленный полет может проходить как на сверхнизких высотах, так и на высоте до 6 километров.

Разведчики отмечают, что оккупанты создали модификации ракеты с боевыми частями весом 50 и 100 килограммов. На ней установлен двигатель R500 от ООО "Рейнольдс", который также используется в аппаратах С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

Для навигации применяется инерциальная система в сочетании с 16-элементной CRPA-антенной "Комета". Компонентная база ракеты аналогична другим вражеским аналогам этого класса, однако доля китайских деталей в ней возросла до 22 единиц.



С-71К "Ковер" на экспозиции выставки в Эль-Аламейне, сентябрь 2026 года / European Defense Review

Напомним, советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов сообщил, что Россия применила против Украины новую модификацию ударного беспилотника "Герань-5" под названием "Герань-5 К5-К". Эту разработку впервые заметили лишь около месяца назад.