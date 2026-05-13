Новый уровень гиперзвукового оружия: США готовят ракету-убийцу кораблей

Более трех лет назад ВВС США планировали закрыть программу гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, которая сначала рассматривалась как первое оперативное гиперзвуковое оружие американских военных. Однако впоследствии программу не только восстановили, но и перешли к этапу закупки ракет для ограниченного боевого использования и дальнейшего развития.

Так, разработчики сосредоточились на гиперзвуковой ракете Increment 2, которая может стать первым гиперзвуковым оружием США с полноценной противокорабельной функцией. Об этом информирует TWZ.

Что известно о планах Штатов по усовершенствованию ракеты?

Отмечается, что в бюджетном запросе ВВС США на 2027 финансовый год на развитие гиперзвукового вооружения предусмотрено более 296 миллионов долларов. Средства планируют направить на проектирование, испытания, техническую оценку и совершенствование ракеты, а также на повышение ее эффективности и удешевление производства.

Справка. ARRW относится к гиперзвуковым системам типа "boost-glide". Принцип работы таков: ракета-носитель разгоняет боевой блок до очень высокой скорости и высоты, после чего он отделяется и дальше летит к цели в атмосфере без двигателя, но с высокой скоростью и возможностью маневрирования.



Сравнение траекторий полета различных видов ракет / Инфографика GAO

Из-за такой траектории и скорости ее очень сложно обнаружить и перехватить, что делает ее эффективной против современных систем противовоздушной обороны.

Сейчас базовая версия ARRW способна поражать преимущественно статические объекты. Установка головки самонаведения и канала связи должна существенно расширить ее возможности – в частности, позволить корректировку курса во время полета и поражения движущихся целей в реальном времени.

ВВС США планируют использовать эту ракету с бомбардировщиков B-52 и B-1. Развитие программы также связывают с подготовкой к потенциальным высокотехнологичным конфликтам в Тихоокеанском регионе, где основным соперником рассматривается Китай, который параллельно активно разрабатывает собственные гиперзвуковые системы.

Стоит отметить, что в контексте гиперзвукового вооружения говорится о ракетах, развивающих скорость более 5 махов (более 6000 километров в час) и способных активно маневрировать в атмосфере. Она сочетает высокую скорость с низкой баллистической траекторией, что делает ее чрезвычайно сложной для обнаружения и перехвата современными системами ПВО

Несмотря на то, что программу ранее хотели закрыть из-за неудачных испытаний, ее сохранили и сейчас постепенно расширяют. В перспективе ARRW может стать одним из ключевых элементов американской системы быстрых высокоточных ударов на большие расстояния.

