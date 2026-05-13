Так, розробники зосередилися на гіперзвуковій ракеті Increment 2, яка може стати першою гіперзвуковою зброєю США з повноцінною протикорабельною функцією. Про таке інформує TWZ.

Що відомо про плани Штатів із удосконалення ракети?

Зазначається, що в бюджетному запиті ВПС США на 2027 фінансовий рік на розвиток гіперзвукового озброєння передбачено понад 296 мільйонів доларів. Кошти планують спрямувати на проєктування, випробування, технічну оцінку та вдосконалення ракети, а також на підвищення її ефективності та здешевлення виробництва.

Довідка. ARRW належить до гіперзвукових систем типу "boost-glide". Принцип роботи такий: ракета-носій розганяє бойовий блок до дуже високої швидкості та висоти, після чого він відокремлюється і далі летить до цілі в атмосфері без двигуна, але з високою швидкістю і можливістю маневрування.

Порівняння траєкторій польоту різних видів ракет / Інфографіка GAO

Через таку траєкторію і швидкість її дуже складно виявити та перехопити, що робить її ефективною проти сучасних систем протиповітряної оборони.

Наразі базова версія ARRW здатна уражати переважно статичні об'єкти. Встановлення головки самонаведення та каналу зв'язку має суттєво розширити її можливості – зокрема, дозволити коригування курсу під час польоту та ураження рухомих цілей у реальному часі.

ВПС США планують використовувати цю ракету з бомбардувальників B-52 і B-1. Розвиток програми також пов'язують із підготовкою до потенційних високотехнологічних конфліктів у Тихоокеанському регіоні, де основним суперником розглядається Китай, який паралельно активно розробляє власні гіперзвукові системи.

Варто зазначити, що в контексті гіперзвукового озброєння мовиться про ракети, що розвивають швидкість понад 5 махів (понад 6000 кілометрів на годину) і здатні активно маневрувати в атмосфері. Вона поєднує високу швидкість із низькою балістичною траєкторією, що робить її надзвичайно складною для виявлення та перехоплення сучасними системами ППО

Попри те, що програму раніше хотіли закрити через невдалі випробування, її зберегли і зараз поступово розширюють. У перспективі ARRW може стати одним із ключових елементів американської системи швидких високоточних ударів на великі відстані.

Наприкінці квітня Тайвань перевів свої збройні сили у режим підвищеної готовності після появи поблизу острова дев'яти китайських кораблів та 22 літаків. Президент Лай Цінде заявив, що Пекін використовує військову активність як інструмент психологічного тиску на Тайвань.

Водночас Китай відмовився виконувати американські санкції, заявивши, що вони суперечать міжнародним нормам. Попри обмеження, запроваджені США проти китайських нафтопереробних підприємств, Пекін продовжує закуповувати нафту з Ірану, залишаючись одним із найбільших імпортерів цього ресурсу.