Две страны отказываются передать Украине ракеты для системы Patriot, срок годности которых истекает, – СМИ

Греция и Испания располагают запасами ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, срок годности которых подходит к концу. Эти ракеты могли бы быть переданы Украине, но страны отказываются это делать.

Об этом пишет The Telegraph.

Что известно о наличии ракет Patriot в Греции и Испании

Греция и Испания обладают одними из крупнейших в Европе запасов таких ракет. Киев настойчиво просит предоставить дополнительные средства защиты.

Президент Зеленский неоднократно призывал союзников предоставить больше ракет-перехватчиков для имеющихся в Украине американских систем ПВО Patriot. Требуется от 300 до 360 единиц, чтобы выстоять во время российской зимней кампании.

На фоне насущной необходимости обеспечить Украину необходимыми средствами основные усилия сосредоточены на том, чтобы убедить Грецию и Испанию начать передачу имеющихся у них запасов.

Представители НАТО и ЕС пытаются убедить страны передать Украине ракеты.

Считается, что у Греции есть как минимум 200 ракет Patriot PAC-2, срок годности которых (рассчитанный на 23 года) вскоре истекает.

Точное количество ракет в резерве Испании неизвестно, хотя в прошлом месяце министр иностранных дел страны объявил, что Мадрид передаст Киеву 5 ракет-перехватчиков.

Участники переговоров неохотно называют эти две страны публично, опасаясь оттолкнуть их. Кая Каллас, главный дипломат ЕС, подняла этот вопрос во время переговоров в Ирландии в прошлом месяце.

Мы знаем, что у некоторых стран есть ракеты-перехватчики, срок годности которых скоро истекает. Поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине,

– отметила она.

Дипломатический источник сообщил изданию The Telegraph, что выбранный подход заключается в том, чтобы спросить Грецию и Испанию: "Как мы можем помочь вам принять это решение?"

"Было бы логично, если бы по крайней мере те ракеты-перехватчики, срок годности которых подходит к концу, были переданы Украине", – признали источники.

К слову, The Wall Street Journal пишет, что украинские военные нашли способ противодействовать российским баллистическим ракетам с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Речь идет о системе Lima, которая способна воздействовать на навигационные сигналы ракет и заставлять их отклоняться от курса.