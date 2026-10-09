Про це пише The Telegraph.

Що відомо про наявність ракет до Patriot у Греції та Іспанії

Греція та Іспанія мають одні з найбільших у Європі запасів таких ракет. Київ наполегливо просить надати додаткові засоби захисту.

Президент Зеленський неодноразово закликав союзників надати більше ракет-перехоплювачів для наявних в Україні американських систем ППО Patriot. Потрібно від 300 до 360 одиниць, щоб вистояти під час російської зимової кампанії.

На тлі нагальної потреби забезпечити Україну необхідними засобами, основні зусилля зосереджено на переконанні Греції та Іспанії розпочати передачу наявних у них запасів.

Представники НАТО та ЄС намагаються переконати країни передати Україні ракети.

Вважається, що Греція має щонайменше 200 ракет Patriot PAC-2, термін придатності яких (розрахований на 23 роки) невдовзі спливає.

Точна кількість ракет у резерві Іспанії невідома, хоча минулого місяця міністр закордонних справ країни оголосив, що Мадрид передасть Києву 5 ракет-перехоплювачів.

Учасники переговорів неохоче називають ці дві країни публічно, побоюючись відштовхнути їх. Кая Каллас, головна дипломатка ЄС, порушила це питання під час переговорів в Ірландії минулого місяця.

Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких скоро спливає. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні,

– зазначала вона.

Дипломатичне джерело повідомило виданню The Telegraph, що обраний підхід полягає в тому, щоб запитати Грецію та Іспанію: "Як ми можемо допомогти вам прийняти це рішення?"

"Було б логічно, якби принаймні ті ракети-перехоплювачі, термін придатності яких добігає кінця, були передані Україні", – визнали джерела.

До слова, The Wall Street Journal пише, що українські військові знайшли спосіб протидіяти російським балістичним ракетам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Йдеться про систему Lima, яка здатна впливати на навігаційні сигнали ракет і змушувати їх відхилятися від курсу.