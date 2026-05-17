В России есть проблема с ракетами Х-101: авиэксперт объяснил, что произошло

Российский стратегический запас ракет практически уничтожен, поэтому очередной удар по Украине имел целью продемонстрировать силу после унижения Путина на 9 мая. Ситуация подобна тому, как генерал Сергей Суровикин истощил ресурсы во время предыдущих кампаний.

Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что несмотря на все Украина активно противодействует противнику, а Россия постепенно деградирует во всех направлениях.

Что произошло с российским стратегическим запасом ракет?

По словам Криволапа, Россия решила одним ударом "убить нескольких зайцев сразу".

Обратите внимание! Россия целенаправленно атакует американские корпорации, которые имеют дела в Украине – в апреле под огонь попал зерновой терминал компании Cargill на территории Одесской области. Американский журналист Дэвид Саттер интерпретирует эти атаки как российскую попытку запугать Запад и тестирование реакции США и такие акты агрессии.

Первое – удар для восстановления престижа. После неудачного парада на Красной площади, Путин должен был сделать что-то, чтобы сказать: "Мы не такие разбитые, как вы думаете. Мы мощные". Второе – это послание Дональду Трампу и Си Цзиньпину, которые как раз встречались в Китае, чтобы напомнить, что Россия все еще серьезный игрок.

Поэтому россияне влили в атаку все запасы. По мнению авиаэксперта, если у них есть стратегический резерв, то они давно начали его использовать, и там мало что осталось.

Наши системы работают 24/7, но персоналу тяжело. Однако мы преодолеем эту ситуацию. Россия деградирует по всем направлениям – экономике, человеческом потенциале, даже в социальных сетях появляется серьезное недовольство. Поэтому мы на правильном пути,

– подчеркнул эксперт.

