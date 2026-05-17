В России есть проблема с ракетами Х-101: авиэксперт объяснил, что произошло
- Россия почти исчерпала стратегический запас ракет и пытается поддерживать ощущение напряжения ударами.
- Авиэксперт Криволап отметил, что Россия деградирует во всех направлениях, тогда как Украина активно противодействует.
Российский стратегический запас ракет практически уничтожен, поэтому очередной удар по Украине имел целью продемонстрировать силу после унижения Путина на 9 мая. Ситуация подобна тому, как генерал Сергей Суровикин истощил ресурсы во время предыдущих кампаний.
Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что несмотря на все Украина активно противодействует противнику, а Россия постепенно деградирует во всех направлениях.
Что произошло с российским стратегическим запасом ракет?
По словам Криволапа, Россия решила одним ударом "убить нескольких зайцев сразу".
Обратите внимание! Россия целенаправленно атакует американские корпорации, которые имеют дела в Украине – в апреле под огонь попал зерновой терминал компании Cargill на территории Одесской области. Американский журналист Дэвид Саттер интерпретирует эти атаки как российскую попытку запугать Запад и тестирование реакции США и такие акты агрессии.
Первое – удар для восстановления престижа. После неудачного парада на Красной площади, Путин должен был сделать что-то, чтобы сказать: "Мы не такие разбитые, как вы думаете. Мы мощные". Второе – это послание Дональду Трампу и Си Цзиньпину, которые как раз встречались в Китае, чтобы напомнить, что Россия все еще серьезный игрок.
Поэтому россияне влили в атаку все запасы. По мнению авиаэксперта, если у них есть стратегический резерв, то они давно начали его использовать, и там мало что осталось.
Наши системы работают 24/7, но персоналу тяжело. Однако мы преодолеем эту ситуацию. Россия деградирует по всем направлениям – экономике, человеческом потенциале, даже в социальных сетях появляется серьезное недовольство. Поэтому мы на правильном пути,
– подчеркнул эксперт.
Что еще известно о последствиях российских ударов по Украине?
- В результате российской атаки по Днепру были ранены 3 человека, повреждено промышленное предприятие и жилые дома. Боевые группы уничтожили 56 ударных дронов противника в разных районах Днепропетровской области.
- 11 мая российские военные нанесли удар по дому культуры в Золочеве Харьковской области, полностью разрушив верхние этажи и перекрытия здания.
- Россияне ударили по Измаильскому району, что в Одесской области, в результате атаки повреждена критическая инфраструктура, жилые дома, есть пострадавшие среди гражданских.