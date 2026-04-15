"Куда уж хуже": Зеленский говорит о серьезном дефиците ракет к Patriot в Украине
- Украина сталкивается с серьезным дефицитом ракет к системам Patriot из-за задержек поставок, вызванных войной США против Ирана.
- Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с Германией и Норвегией о дополнительной поддержке в сфере ПВО.
Украина сталкивается с серьезным дефицитом ракет к системам Patriot. Несмотря на продолжение поставок, передача соответствующего вооружения задерживается из-за войны США против Ирана на Ближнем Востоке.
Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в новом интервью для немецкого издания ZDF.
Какие проблемы у Украины с ПВО?
По мнению Владимира Зеленского, обострение на Ближнем Востоке является войной всего мира и "вызовом для всех", поскольку негативные последствия конфликта между Соединенными Штатами и Ираном уже ощутимо повлияли на Украину.
Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия. У нас уже сейчас такой дефицит, хуже уже не может быть,
– сказал он.
По его словам, поставки ракет продолжается, однако происходит медленнее, чем нужно. Несмотря на возражения Дональда Трампа, как говорит Зеленский, Киев продолжает получать запросы американцев о помощи.
Президент предположил, что и в дальнейшем поставки оружия может сократиться. Владимир Зеленский объяснил, что переориентация поставок оружия на другие направления является серьезной проблемой для Украины, в частности для защиты.
"Если война продлится дольше, оружия для Украины будет меньше. Это критически, особенно для противовоздушной обороны", – заметил он в интервью.
Кроме вышеупомянутого, он также заверил в готовности Украины помочь в разблокировании Ормузского пролива, который является стратегически важным путем, перекрытие которого наносит серьезный ущерб глобальной экономике.
Владимир Зеленский напомнил, что Украина имеет опыт подобных кампаний в Черном море, однако добавил, что на сегодня США не обращались к Киеву с подобной просьбой для возобновления поставок нефти.
Какие решения ищут?
Реагируя на последствия ночной атаки, Владимир Зеленский в новом сообщении сообщил, что удалось обеспечить дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу PURL, которая позволяет получать антибаллистические ракеты.
"Также есть договоренность с Германией по ракетам PAC-2 для нашей ПВО и дополнительных пусковых для систем IRIS-Т. Есть договоренность и с Норвегией по усилению нашей ПВО", – говорится в его публикации в телеграмме.
По его словам, сейчас продолжается работа для новых договоренностей и с другими партнерами. Также работают над производством систем ПВО, ракет к ним и беспилотников вместе с союзниками на территории Европы.
"По результатам этой недели мы обеспечим Украине возможности дополнительного усиления благодаря совместной работе с европейцами по дронах и по совместному производству", – отметил украинский президент.
Что этому предшествовало?
Ранее Украина получила новую партию ракет для комплексов Patriot от партнеров, что подтвердил президент. Компания Fire Point планирует до 2027 года разработать собственные ракеты для перехвата баллистики.
Напомним, недавно WSJ сообщало, что американское оборонное ведомство заключило соглашение с Lockheed Martin на 4,76 миллиарда долларов для ускорения производства ракет PAC-3 MSE для систем Patriot.