"Куда уж хуже": Зеленский говорит о серьезном дефиците ракет к Patriot в Украине

Украина сталкивается с серьезным дефицитом ракет к системам Patriot. Несмотря на продолжение поставок, передача соответствующего вооружения задерживается из-за войны США против Ирана на Ближнем Востоке.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в новом интервью для немецкого издания ZDF.

Какие проблемы у Украины с ПВО?

По мнению Владимира Зеленского, обострение на Ближнем Востоке является войной всего мира и "вызовом для всех", поскольку негативные последствия конфликта между Соединенными Штатами и Ираном уже ощутимо повлияли на Украину.

Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия. У нас уже сейчас такой дефицит, хуже уже не может быть,

– сказал он.

По его словам, поставки ракет продолжается, однако происходит медленнее, чем нужно. Несмотря на возражения Дональда Трампа, как говорит Зеленский, Киев продолжает получать запросы американцев о помощи.

Президент предположил, что и в дальнейшем поставки оружия может сократиться. Владимир Зеленский объяснил, что переориентация поставок оружия на другие направления является серьезной проблемой для Украины, в частности для защиты.

"Если война продлится дольше, оружия для Украины будет меньше. Это критически, особенно для противовоздушной обороны", – заметил он в интервью.

Кроме вышеупомянутого, он также заверил в готовности Украины помочь в разблокировании Ормузского пролива, который является стратегически важным путем, перекрытие которого наносит серьезный ущерб глобальной экономике.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина имеет опыт подобных кампаний в Черном море, однако добавил, что на сегодня США не обращались к Киеву с подобной просьбой для возобновления поставок нефти.

Какие решения ищут?

Реагируя на последствия ночной атаки, Владимир Зеленский в новом сообщении сообщил, что удалось обеспечить дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу PURL, которая позволяет получать антибаллистические ракеты.

"Также есть договоренность с Германией по ракетам PAC-2 для нашей ПВО и дополнительных пусковых для систем IRIS-Т. Есть договоренность и с Норвегией по усилению нашей ПВО", – говорится в его публикации в телеграмме.

По его словам, сейчас продолжается работа для новых договоренностей и с другими партнерами. Также работают над производством систем ПВО, ракет к ним и беспилотников вместе с союзниками на территории Европы.

"По результатам этой недели мы обеспечим Украине возможности дополнительного усиления благодаря совместной работе с европейцами по дронах и по совместному производству", – отметил украинский президент.

