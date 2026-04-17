Оружие Ким Чен Ына атакует Украину: эксперты рассказали о ракетах КНДР, которые использует Россия

Россия неоднократно применяла северокорейское вооружение для атак по Украине. Эксперты проанализировали обломки этих ракет после их применения в боевых условиях.

Об этом информирует Минобороны Украины.

Смотрите также Украина наращивает давление, а Россия теряет сотни солдат за квадратный километр, – Федоров

Что известно о ракетах КНДР, которыми бьет Россия?

Эксперты проанализировали ракету, упавшую в Харькове 2 января 2024 года и определили, что ее характеристики идентичны чертежам из южнокорейских научных источников.

Ракеты из КНДР отличаются специфической формой, в частности в KN-23 диаметр в задней части составляет около 110 сантиметров и сужается до 90 сантиметров спереди. Такой параметр не встречается в других странах. Тогда как для KN-24 диаметр составляет примерно 100 сантиметров, что является менее уникальным показателем.

Кроме того, эксперты сравнили обломки со снимками с ракетных производств и обнаружили ряд совпадений, в частности в конструктивных деталях – от отверстий для крепления сопла до специальных ниш для систем спутниковой навигации.

Действительно ли ракеты KN-23 и KN-24 являются копиями "Искандера"?

В Минобороны установили, что ракеты КНДР KN-23 и KN-24 не являются прямыми копиями советских или российских образцов, а также не созданы по лицензии баллистической ракеты "Искандер" 9М723.

В то же время эксперты обнаружили признаки того, что Северная Корея могла модифицировать один из ранних вариантов разработки ракеты "Искандер".

Ракеты из КНДР используют менее энергетическое топливо. Северокорейские двигатели больше и длиннее российских аналогов (примерно в 1,5 раза), чтобы обеспечить аналогичную дальность. В то же время при производстве используются устаревшие методы: а качество пайки – примерно 50-летней давности,

– говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, стоит заметить, что в блоках управления ракет КНДР обнаружены составляющие гражданского назначения от ведущих брендов. Вероятно, Пхеньян закупает их в обход санкций.

Также специалисты добавили, что для защиты этих от высоких температур во время полета в атмосфере, кроме теплозащитного покрытия, на головной части ракеты установлен обтекатель из графитовых материалов.

Такое решение является относительно недорогим и, скорее всего, было выбрано северокорейскими инженерами из-за ограниченного доступа к более современным теплостойким материалам.

Северная Корея: какие последние новости?