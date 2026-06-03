В Украину ежедневно поставляют ракеты PAC-2 и PAC-3 для Patriot, – Рютте

Украина, несмотря ни на что, пока каждый день получает ракеты к ЗРК Patriot. Речь о PAC-2 и PAC-3.

Соответствующее заявление сделал Марк Рютте на брифинге, передает 24 Канал. Напомним, генсек НАТО и другие представители Североатлантического совета Альянса находятся в Киеве.

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Какие ракеты ПВО получает Украина и от кого?

По словам генсека НАТО, "поток ракет продолжается" и это хорошая новость. Он также сказал, что средства на это есть. Союзники готовы и в дальнейшем делать взносы по программе PURL.

Также Рютте высказался о том, как влияют войны в мире, в частности на Ближнем Востоке, на запасы ПВО в мире.

"Конечно, всегда есть риски, что интенсивные военные операции повлияют на имеющиеся запасы. Но сейчас на PURL они не влияют. Возможно, в будущем, но не сейчас", – сказал он.

Сейчас ракеты PAC-2 и PAC-3 – основные для ЗРК Patriot.

Согласимся, что перехватчики PAC-2 и PAC-3 – это ключевые вещи. И конечно, вы хотите, чтобы их было больше, чем есть. Хорошие новости в том, что поставки этих ключевых перехватчиков продолжается из США в Украину каждый день и каждую неделю,

– рассказал Рютте.

Партнеры Украины делают все для того, чтобы производство наращивалось.

О чем еще говорили с Рютте?

Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что для россиян баллистика является последним аргументом в войне, а потому надо найти достаточное противодействие. В июне будут новые взносы по программе PURL.

Украина планирует поработать над привлечением финансов на саммите G7 в конце июня и саммите НАТО в Турции в начале июля.

Зеленский уверен, что война для России будет безрезультатной. Об этом свидетельствуют санкции против Москвы, украинская далеко идущая программа, финансирования нашего государства Западом и политическое взаимодействие, а также решимость партнеров помочь Украине именно тогда, когда нужно.

Киев очень рассчитывает, что за лето и осень удастся реально приблизить честный и достойный мир.

Сама же Украина направляет на производство оружия 45 – 50 миллиардов долларов в год.