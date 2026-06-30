Украина обсуждает с Францией запуск производства ракет SCALP, – Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно провел конструктивную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу получения лицензии на производство крылатых ракет SCALP.

Об этом сообщил Михаил Федоров на брифинге с министром обороны Дании Йеппе Бруусом, передает 24 Канал.

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Сможет ли Украина производить ракеты SCALP?

По словам Федорова, переговоры о предоставлении Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP продолжаются. Министр обороны отметил, что прогресс в переговорах есть.

И сейчас продолжаются переговоры как с правительством, так и с компанией по этому вопросу, уточняются все детали. Прогресс действительно есть, но пока говорить об этом рано,

– отметил Федоров.

Министр обороны Украины добавил, что переговоры о лицензии ведутся также с американской стороной, однако подробности пока не разглашаются.

Федоров также подчеркнул важность поддержки украинского оборонного производства через "датскую модель" и другие механизмы, отметив, что Киев делает ставку на собственные силы.

По его словам, уже наработанные эффективные решения планируется масштабировать, а все доступные инвестиции – направлять на расширение внутреннего производства.

Последние новости о военной помощи Украине

Союзники по НАТО готовят новую многомиллиардную помощь Украине. О ней могут объявить уже в следующем месяце на саммите Альянса в Анкаре. По словам дипломатов, Киев может получить 70 миллиардов евро военной помощи.

Украина и Германия заключили контракт, предусматривающий поставку не менее 600 ракет для систем противовоздушной обороны. Это должно усилить украинскую ПВО на фоне продолжающихся российских воздушных атак по территории страны.

Великобритания провела успешные испытания новых дальнобойных ракет. В течение следующего года их могут передать Украине. Такое оружие способно поражать цели на расстоянии более 480 километров, а значит, может долететь до Москвы.