Европа резко увеличила расходы на оборону: как выглядит ее бюджет на фоне США, России и Украины

Страны Европейского Союза в 2025 году потратили на оборону 418 миллиардов евро. Это на 20% больше, чем годом ранее, однако общий европейский бюджет по-прежнему более чем вдвое уступает американскому.

Европейское оборонное агентство опубликовало ежегодный отчет Defence Data за 2025–2026 годы. По его данным, оборонные расходы 27 стран ЕС достигли 2,2% совокупного ВВП, а в 2026 году могут вырасти до 454 миллиардов евро, или 2,4% ВВП.

В течение 2022–2025 годов расходы стран ЕС выросли в целом на 47%. Агентство связывает это ускорение с необходимостью быстро повышать боеготовность армий, наращивать производство и устранять дефицит вооружения, который накапливался на протяжении предыдущих десятилетий.

Сколько потратили США, ЕС, Россия и Украина

Оборонные расходы в 2025 году Номинальные расходы в миллиардах евро. Для Украины приведены бюджетные ассигнования сектора безопасности и обороны после изменений, пересчитанные по среднему курсу НБУ. Источники: EDA, Минфин Украины, НБУ. Показатели рассчитаны по разной методологии и не учитывают паритет покупательной способности.

Соединенные Штаты остаются бесспорным лидером по военным расходам. Европейское оборонное агентство оценивает американские оборонные расходы в 2025 году примерно в 920 миллиардов евро. Для сравнения: официальный американский бюджет на национальную оборону в 2025 финансовом году составил 904,3 миллиарда долларов, однако EDA использует собственную методологию, постоянные цены и валютный курс для международного сравнения.

Расходы России агентство оценивает в 132 миллиарда евро. Это примерно треть совокупного бюджета ЕС. В то же время EDA предупреждает, что российские показатели могут быть занижены из-за непрозрачной структуры финансирования, переклассификации расходов и затрат региональных и гражданских ведомств, связанных с войной. По паритету покупательной способности российские расходы могут соответствовать примерно 282 миллиардам евро.

Украина после внесения изменений в бюджет предусмотрела на сектор безопасности и обороны в 2025 году около 2,63 триллиона гривен. Этот показатель можно вывести из данных Минфина: бюджет 2026 года в размере 2,8 триллиона гривен был на 168,6 миллиарда больше плана 2025 года с изменениями. По среднему официальному курсу НБУ за 2025 год это примерно 56 миллиардов евро. Это расчетная оценка, а не показатель EDA.

Сравнивать эти цифры напрямую нужно осторожно. Украинский показатель охватывает весь сектор безопасности и обороны, а не только Министерство обороны. Кроме того, Украина получала от партнеров вооружение и другую помощь, которая не всегда отражается во внутреннем бюджете как обычные денежные расходы.

Европа по-прежнему тратит в два раза меньше, чем США

Несмотря на рекордный рост, Европейский Союз тратит на оборону примерно в 2,2 раза меньше, чем Соединенные Штаты. В то же время разрыв постепенно сокращается: в 2026 году бюджет ЕС может вырасти еще на 9% и достичь 454 миллиардов евро.

При нынешней динамике EDA прогнозирует увеличение расходов до 490 миллиардов евро в 2027 году и до 547 миллиардов евро в 2029 году. Это не утвержденные бюджеты, а сценарная оценка на основе ожидаемых темпов роста.

В 2025 году уже 23 страны ЕС достигли или превысили уровень в 2% ВВП, хотя годом ранее таких государств было лишь 13. Расходы на одного жителя ЕС приблизились к 1000 евро в год – это более чем вдвое больше, чем в 2014 году.

Почти треть бюджета уходит на инвестиции

Оборонные инвестиции, к которым относятся закупка техники и исследования, в 2025 году достигли 134 миллиардов евро. Это 32,2% от всех расходов. В 2026 году их доля может вырасти до 36%, а общая сумма – до 163 миллиардов евро.

Непосредственно на закупку оборудования страны ЕС потратили 115 миллиардов евро. Расходы на исследования и разработки составили лишь 17 миллиардов евро, или около 4% оборонного бюджета.

Это означает, что Европа пока в основном удовлетворяет неотложные потребности, закупая готовую технику, а не вкладывает достаточно средств в системы следующего поколения. Именно такую диспропорцию EDA называет одним из рисков для долгосрочного развития оборонного потенциала.

Крупнейшей статьей расходов остаются затраты на персонал – 31,4%. На эксплуатацию и техническое обслуживание приходится 23,4%, а на инфраструктуру – всего 2,3%.

Большие бюджеты еще не означают единую армию

Главной проблемой Европы остается не только размер бюджета, но и способ его использования. Страны продолжают заказывать различные платформы, отдельно разрабатывать схожие системы и несинхронно планировать закупки.

Из-за этого совокупные 418 миллиардов евро не превращаются в столь же целостную военную силу, как централизованный бюджет США. Различные типы техники требуют отдельного обслуживания, запасных частей, подготовки персонала и боеприпасов.

По данным EDA, совместные закупки в 2025 году составили лишь около четверти расходов на оборудование. Национальные программы по-прежнему преобладают, что снижает экономию от масштаба и затрудняет взаимодействие армий.

Что это означает для Украины

Для Украины увеличение оборонных бюджетов ЕС имеет значение не только из-за возможных новых пакетов помощи. Расширение европейского производства создает основу для долгосрочных контрактов, совместных предприятий и интеграции украинских производителей в цепочки поставок. Например, недавно Украина и ЕС заключили историческое "дроновое соглашение".

В то же время отчет показывает, что даже значительно больший бюджет не гарантирует быстрого результата. Европе придется одновременно наращивать производство, унифицировать технику, развивать исследования и переходить от краткосрочных закупок к совместному планированию.

Украина в этом процессе обладает практическим опытом современной войны, но значительно меньшими финансовыми ресурсами. Именно сочетание украинской экспертизы с европейскими производственными и финансовыми возможностями может стать одним из главных направлений оборонного сотрудничества в ближайшие годы.