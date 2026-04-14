"Это только начало": Зеленский показал 7 видов новых ракет украинского производства
- Президент Зеленский представил 56 образцов украинского оружия, включая 7 видов ракет и 31 дрон различного назначения.
- Среди новых разработок – ракета "Фламинго" с дальностью до 3000 километров и дроны, способны поражать цели на расстоянии до 1750 километров.
Владимир Зеленский продемонстрировал новейшие образцы украинского оружия по случаю Дня оружейника. Среди представленного – сразу семь видов ракет и десятки беспилотников различных типов.
В Офисе Президента отметили, что развитие оборонной индустрии только набирает обороты.
Что известно о новейшем украинском оружии?
Президент Владимир Зеленский во время обращения ко Дню оружейника продемонстрировал 56 образцов вооружения украинского производства. Речь идет о технике, которая была создана в условиях полномасштабной войны и уже применяется на поле боя.
Среди представленных образцов – 7 видов ракет, 31 дрон различного назначения, средства радиоэлектронной борьбы, наземные роботизированные комплексы, морские беспилотники и специализированная бронетехника.
Президент отдельно отметил развитие украинской ракетной программы и дальнобойных возможностей.
Украина имеет свое дальнобойное ракетное оружие. И не просто разработку, а реальную силу, которая уже работает. "Фламинго" и "Рута", "Ад" и "Нептун", "Паляница" и "Ольха" – мы уже можем всем этим гордиться, но останавливаться на этом точно не будем. Это только наши начальные шаги. Индустрия будет развиваться, и враг будет это чувствовать,
– заявил Зеленский.
На что способны новые разработки?
Среди ключевых ракетных систем, которые представила Украина, есть как уже известные комплексы, так и новейшие разработки. Среди них:
- "Фламинго" – дальнобойная крылатая ракета наземного базирования с дальностью до 3000 километров и мощной боевой частью более тонны;
- "Рута" – ракета-дрон для ударных и разведывательных миссий с дальностью до 300 километров;
- "Ад" – реактивный ракетодрон с высокой скоростью и дальностью до 700 километров;
- "Нептун" – противокорабельная крылатая ракета с дальностью до 300 километров;
- "Паляница" – дальнобойная ракета-дрон, которая уже применялась в боевых условиях;
- "Ольха" – реактивная система залпового огня с корректируемыми боеприпасами.
Кроме ракет, Украина активно развивает другие виды вооружения. Во время презентации показали 31 беспилотник различных типов – от FPV-дронов до дальнобойных ударных аппаратов и перехватчиков.
Отдельное внимание уделено средствам радиоэлектронной борьбы, наземным роботизированным комплексам и морским безэкипажным системам. Также было продемонстрировано специализированную бронетехнику и элементы противовоздушной обороны.
Президент подчеркнул, что украинские дроны уже способны поражать цели на расстоянии до 1750 километров. Это свидетельствует о существенном усилении возможностей Украины в ведении современной войны и способность наносить удары на большой глубине.
Почему украинским оружием интересуется мир?
Украинские дроны стремительно привлекают внимание международного сообщества благодаря своей эффективности, доступной стоимости и скорости производства. Все больше стран заинтересованы в закупке таких беспилотников или налаживании совместного производства с украинскими компаниями.
Спрос объясняется тем, что современная война демонстрирует преимущество дешевых и массовых технологий над дорогими системами вооружения. В частности, использование дорогих ракет для уничтожения относительно дешевых дронов является экономически невыгодным, что заставляет государства искать альтернативные решения.
Украина уже показала способность эффективно противодействовать массированным атакам беспилотников, что дополнительно повышает интерес к ее разработкам. В то же время украинский оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал стать одним из ключевых игроков на мировом рынке военных технологий.
Сейчас развитие экспорта сдерживается международными ограничениями и необходимостью политических согласований, однако сотрудничество с иностранными партнерами уже постепенно расширяется. В перспективе военная промышленность может стать важным драйвером экономики Украины после завершения войны.