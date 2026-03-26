Обновленные "глаза" ВСУ снова в небе: военные рассказали, на что способны разведдроны после ремонта

Украинские разведывательные дроны, которые работают на передовой, прошли восстановление и проверочные полеты и снова готовы выполнять боевые задачи. В 30-й ОМБр им. Князя Константина Острожского говорят, что после ремонта и модернизации борта возвращаются в небо, где должны выявлять важные цели и корректировать огонь артиллерии.

"Лелеки" уже неоднократно работали в боевых условиях, и теперь им понадобилось обновление отдельных узлов и деталей, говорят военные, передает 24 Канал. После технического обслуживания экипажи проводят проверочные полеты, чтобы удостовериться, что техника снова готова к работе на линии фронта.

Что происходит с дронами после ремонта?

Велес, военнослужащий взвода БпАК 30 ОМБр им. князя Константина Острожского, объяснил, что эти борта сразу идут на боевые задачи. Он также рассказал, что сейчас экипажи проводят проверочные полеты для дронов, которые уже участвовали в боевом применении, а впоследствии нуждались в обновлении, модификаций, ремонта и замены отдельных деталей. После этого военные должны убедиться, что техника работает должным образом.

Сейчас у нас проходят проверочные полеты. Это борта, которые уже участвовали в боевом применении. И были определенные сроки, которые требуют дальнейшего обновления бортов, модификаций и ремонта, замены некоторых деталей. Сейчас это выполнили, и сейчас делаем проверочные полеты, чтобы понять, как оно работает,

– сказал Велес.

В бригаде отмечают, что эти аппараты выполняют роль авиационной разведки и помогают находить наиболее ценные цели, которые враг пытается скрыть.

Велес / Скриншот с видео

Обратите внимание! После ремонта и тестирования дроны снова возвращаются к боевой работе. В бригаде говорят, что развертывание занимает всего 10–15 минут, если экипаж хорошо слажен. После проверочных полетов обновленные "Лелеки" снова должны работать как разведка, что находит врага и помогает артиллерии бить по целям.

Что поразили дроны?

Велес добавил, что среди важнейших пораженных целей были бронированная техника, ракетная установка на базе МТЛБ, БМ-21 "Град", танки и большие скопления личного состава. По его словам, именно такие цели сложнее всего обнаружить и передать на поражение.

Жирные цели, которые мы обнаруживали, – это в основном бронированная техника. Была так называемая, как ее называли РБУ, если я не ошибаюсь. Это ракетная установка на базе МТЛБ. Мы за ней долго гонялись, но мои собратья, другой экипаж, смогли их обнаружить и поразить. То есть скорректировать огонь к этим целям. Это, пожалуй, такая самая жирная команда, которую мы обнаруживали. БМ-21 "Град", танки, перемещение большого скопления личного состава,

– добавил Велес.

В то же время на небе над фронтом все активнее появляются российские зенитные FPV-дроны, которые охотятся на украинские крылья. Боец с позывным Симба рассказал, что это одна из главных проблем для операторов крылатых БпЛА.

На самом деле, в настоящее время очень распространена такая проблема именно операторам БПЛА типа "крыло" – это зенитные FPV-дроны. С нашей стороны они используются достаточно хорошо, но со стороны противника – это более массово. И очень мешают работе именно "крылья", потому что они летают так же на такой высоте и сбивают довольно часто дрон,

– сказал Симба.

Он также отметил, что враг применяет не только FPV-перехватчики, но и дроны с прикрепленными предметами, которые подлетают к винтам и ломают их, после чего борт падает. Также были случаи, что дроны сбивали FPV-дроном с копьем. Он подлетает к винтам БПЛА типа "крыло" и просто ломает винты, и БПЛА просто падает, рассказал военный.

Симба / Скриншот с видео

По словам Симбы, экипажи стараются подниматься на недосягаемую для вражеских FPV высоту, а во время полетов многое зависит от опыта оператора центрального управления. Он привел пример, когда своевременное взаимодействие между членами экипажа помогло избежать потери борта при заходе на посадку.

Был случай, что мы подлетали к нашей стартовой позиции, уже заходили на посадку после отработки боевой задачи. Мы выходили на посадку и услышали, что за нашим бортом летит FPV-перехватчик. И за счет своевременного взаимодействия между операторами мы дали команду, что мы слышим FPV противника – перехватчик. Оператор на центральном управлении просто маневрами отвел борт от потери, угрозы, поражения,

– сказал боец.

Велес добавил, что даже обычное патрулирование уже может сорвать планы противника, который, увидев украинский дрон в небе, часто отказывается от запланированных действий.

Как россияне используют свои дроны?