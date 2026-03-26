"Лелеки" вже неодноразово працювали в бойових умовах, тож тепер їм знадобилося оновлення окремих вузлів і деталей, кажуть військові, передає 24 Канал. Після технічного обслуговування екіпажі проводять перевірочні польоти, щоб упевнитися, що техніка знову готова до роботи на лінії фронту.

Дивіться також Велика загроза на полі бою: як працює елітний російський підрозділ "Рубікон" і чим відповідає Україна

Що відбувається з дронами після ремонту?

Велес, військовослужбовець взводу БпАК 30 ОМБр ім. князя Костянтина Острозького, пояснив, що ці борти одразу йдуть на бойові завдання. Він також розповів, що зараз екіпажі проводять перевірочні польоти для дронів, які вже брали участь у бойовому застосуванні, а згодом потребували оновлення, модифікацій, ремонту та заміни окремих деталей. Після цього військові мають переконатися, що техніка працює належно.

Військові протестували "Лелек" після ремонту: дивіться відео

Наразі у нас проходять перевіручні польоти. Це борти, які вже брали участь у бойовому застосуванні. І були певні строки, які потребують подальшого оновлення бортів, модифікацій і ремонту, заміни деяких деталей. Наразі це виконали, і зараз робимо перевіручні польоти, щоб зрозуміти, як воно працює,

– сказав Велес.

У бригаді наголошують, що ці апарати виконують роль авіаційної розвідки та допомагають знаходити найбільш цінні цілі, які ворог намагається приховати.

Зверніть увагу! Після ремонту та тестувань дрони знову повертаються до бойової роботи. У бригаді кажуть, що розгортання займає лише 10–15 хвилин, якщо екіпаж добре злагоджений. Після перевірочних польотів оновлені "Лелеки" знову мають працювати як розвідка, що знаходить ворога та допомагає артилерії бити по цілях.

Що уразили дрони?

Велес додав, що серед найважливіших уражених цілей були броньована техніка, ракетна установка на базі МТЛБ, БМ-21 "Град", танки та великі скупчення особового складу. За його словами, саме такі цілі найскладніше виявити й передати на ураження.

Жирні цілі, які ми виявляли, – це в основному броньована техніка. Була так звана, як її називали РБУ, якщо я не помиляюся. Це ракетна установка на базі МТЛБ. Ми за нею довго ганялися, але мої побратими, інший екіпаж, змогли їх виявити і вразити. Тобто скоригувати вогонь до цих цілей. Це, мабуть, така найжирніша команда, яку ми виявляли. БМ-21 "Град", танки, переміщення великого скупчення особового складу,

– додав Велес.

Водночас на небі над фронтом дедалі активніше з’являються російські зенітні FPV-дрони, які полюють на українські крила. Боєць із позивним Сімба розповів, що це одна з головних проблем для операторів крилатих БпЛА.

Насправді, в даний час дуже поширена така проблема саме операторам БПЛА типу "крило" – це зенітні FPV-дрони. З нашої сторони вони використовуються досить добре, але зі сторони противника – це більш масово. І дуже заважають роботі саме "крила", тому що вони літають так само на такій висоті і збивають досить часто дрон,

– сказав Сімба.

Він також зазначив, що ворог застосовує не лише FPV-перехоплювачі, а й дрони з прикріпленими предметами, які підлітають до гвинтів і ламають їх, після чого борт падає. Також були випадки, що дрони збивали FPV-дроном зі списом. Він підлітає до гвинтів БПЛА типу "крило" і просто ламає гвинти, і БПЛА просто падає, розповів військовий.

За словами Сімби, екіпажі намагаються підніматися на недосяжну для ворожих FPV висоту, а під час польотів багато залежить від досвіду оператора центрального управління. Він навів приклад, коли вчасна взаємодія між членами екіпажу допомогла уникнути втрати борту під час заходу на посадку.

Був випадок, що ми підлітали до нашої стартової позиції, вже заходили на посадку після відпрацювання бойової задачі. Ми виходили на посадку і почули, що за нашим бортом летить FPV-перехоплювач. І за рахунок вчасної взаємодії між операторами ми дали команду, що ми чуємо FPV противника – перехоплювач. Оператор на центральному управлінні просто маневрами відвів борт від втрати, загрози, ураження,

– сказав боєць.

Велес додав, що навіть звичайне патрулювання вже може зірвати плани противника, який, побачивши український дрон у небі, часто відмовляється від запланованих дій.

Як росіяни використовують свої дрони?