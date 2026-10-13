Украина передавала Израилю образцы реактивных БПЛА для изучения

Украина и Израиль обмениваются технологиями по противодействию беспилотникам. Украинская сторона передавала российские дроны "Герань-5" для изучения.

Израиль активно работает над разработкой перехватчиков реактивных БПЛА. Об этом рассказал бывший посол Израиля в Украине Михаэль Бродский во время встречи с представителями СМИ.

Что известно об обмене технологиями?

Дипломат ответил на вопрос журналиста о том, просил ли Израиль у Украины образцы новых российских реактивных беспилотников "Герань-5". Бывший посол отметил, что такое взаимодействие между странами имеет место.

Без подробностей, но такое взаимодействие имеет место. Мы получали образцы вооружения для изучения,

– сказал Бродский.

Он подтвердил, что обе страны обмениваются образцами оружия для изучения. Израиль получал некоторые технологии для изучения от Украины, однако не раскрыл подробностей. Бродский рассказал, что схожее вооружение могут получить различные группировки, с которыми воюет его страна.

Кроме того, дипломат рассказал, что Израиль разрабатывает лазерные и другие антидроновые технологии. В то же время, по его словам, ни одна страна пока не имеет эффективного универсального решения.

Реактивные дроны сегодня – проблема номер один для всего мира. Тот, кто первым найдет эффективное решение, получит большое преимущество, и это решение начнут использовать другие,

– заявил бывший посол Израиля в Украине.

Напомним, что украинские инженеры совместно с военными создали новый скоростной дрон-перехватчик, который уже уничтожает реактивные беспилотники. Экс-министр обороны Федоров рассказал, что экипажи Lasar's Group в ходе боевых испытаний сбили два БПЛА "Герань-5" под Киевом.