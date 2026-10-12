Об этом сообщил бывший министр обороны Михаил Федоров.

Какие подробности сообщил Федоров о новых дронах?

Путь от начала разработки новейшего беспилотника до первых подтвержденных поражений целей длился всего один месяц. Над проектом совместно работали Павел Елизаров, украинские инженеры и военные специалисты.

Главным преимуществом нового перехватчика является высокая скорость, позволяющая уничтожать вражеские цели еще до их вхождения в воздушное пространство столицы.

В настоящее время продолжаются работы по усовершенствованию технологии и расширению объемов ее производства.

Автономность и масштабируемость защиты воздушного пространства

Разработчики стремятся сделать беспилотник полностью автономным. Ожидается, что в дальнейшем система сможет самостоятельно обнаруживать и уничтожать российские дроны без непосредственного участия оператора.

Следующим этапом развития проекта станет масштабирование боевого применения перехватчиков для защиты других городов Украины. Работа над этой и другими технологиями для фронта продолжается в украинском частном секторе.

Работа по уничтожению российских дронов: смотрите видео

Ситуация с реактивными дронами противника

Как уже сообщалось на нашем сайте, российские войска все чаще применяют реактивные беспилотники, которые развивают значительно более высокую скорость, чем предыдущие модели.

Ранее бойцы Lasar's Group уже сбивали "Герань-5" с помощью другого украинского перехватчика P1-SUN JetKiller от компании SkyFall.

Кроме того, немецкая компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч перехватчиков SPYS, предназначенных для противодействия новым реактивным дронам противника.