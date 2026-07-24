Большая угроза: "Флэш" показал карту зоны поражения "Шахедами" с онлайн-управлением

Российские войска продолжают запускать реактивные "Шахеды" с дистанционным управлением. Эти беспилотники представляют реальную угрозу для части северных, восточных и южных областей Украины.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Каким областям и регионам грозит опасность?

"Флэш" пояснил, что реактивные "Шахеды" имеют ограничения по дальности управления – это связано с особенностями технологии.

Он также опубликовал карту, на которой красным цветом обозначена зона поражения этих беспилотников, которые могут поражать как движущиеся, так и неподвижные цели.

Владельцы складов, АЗС, предприятий и т. д. должны быть готовы к возможным ударам. Обращайте внимание на сигналы тревоги, сооружайте укрытия для людей,

– подчеркнул Сергей Бескрестнов.

Зоны поражения реактивных БПЛА / Фото: "Флэш"

Напомним, недавно российские войска действительно усилили удары по топливной инфраструктуре Украины. В частности, 23 июля под атакой оказался объект в Житомире, на месте возник пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было.

Между тем 22 июля россияне наносили удары по нескольким районам Харькова: Шевченковскому и Немишлянскому. В обоих случаях произошли пожары на АЗС. Как рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, оккупанты сначала проводят атаку на автозаправочную станцию, а затем, когда на место приезжают сотрудники ГСЧС, наносят удар снова.

Под ударом также оказалась автозаправочная станция в Сумах. В результате российского обстрела там произошел масштабный пожар.