Впервые реактивный перехватчик Griffen сбил российский "Шахед": захватывающее видео

Реактивный перехватчик впервые в Украине сбил "Шахед" в боевых условиях. Речь идет о Griffen компании Firebolt Engineering.

Он представляет собой новый класс быстрых и экономически эффективных перехватчиков, предназначенных для укрепления противовоздушной обороны. Об этом сообщила Firebolt Engineering, британско-украинская компания, работающая в сфере оборонных технологий, передает 24 Канал.

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Что известно о реактивном перехватчике Griffen?

В Воздушном командовании "Юг" отметили, что в противодействии беспилотникам типа Shahed скорость и время реакции имеют решающее значение.

Каждая секунда имеет значение. Реактивный перехватчик дает лучший результат, чем винтовые аналоги. Сейчас для Украины главное – масштаб: больше перехватчиков, более быстрое производство и интеграция в единую систему противовоздушной обороны,

– подчеркнули там.

Беспилотники класса Shahed уже длительное время создают значительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны и наносят удары по критической инфраструктуре и гражданскому населению.

Дополнительным вызовом стало появление реактивных модификаций Shahed/Geran. Новые версии летают более чем в два раза быстрее предыдущих моделей, скорость которых составляла примерно 180–200 километров в час.

Из-за этого у военных остается почти вдвое меньше времени, чтобы обнаружить цель, идентифицировать ее и принять решение о перехвате.

Пропеллерным дронам-перехватчикам становится все сложнее догонять скоростные цели, особенно на больших высотах или в условиях активной радиоэлектронной борьбы. В то же время использовать дорогие зенитные ракеты против массовых дешевых дронов экономически нецелесообразно.

Так и возник пробел в современной противовоздушной обороне. Но в ответ на этот вызов был создан Griffen.

Сбивание "Шахеда" реактивным "Гриффеном": смотрите видео

Справочно. Griffen – реактивный беспилотный перехватчик с фиксированным крылом. Он развивает скорость свыше 350 километров в час, работает на высоте более 7 500 метров и имеет дальность полета до 120 километров.

Эта платформа создает новую категорию средств противодействия беспилотникам – реактивный перехватчик, сочетающий высокую скорость с более низкой стоимостью применения по сравнению с ракетными средствами.

Griffen занимает промежуточное место между пропеллерными дронами-перехватчиками и традиционными зенитными ракетными комплексами.

Поле боя в Украине ускоряет развитие противовоздушной обороны. Griffen создавали, чтобы решить конкретную проблему – обеспечить быстрый, масштабируемый и доступный способ борьбы с угрозами класса Shahed без использования дорогостоящих ракет. Первый подтвержденный боевой перехват стал важным доказательством эффективности как самой платформы, так и британско-украинской модели сотрудничества,

– отметил представитель Firebolt Engineering.

Какие планы у Firebolt Engineering?

После успешного боевого применения Firebolt Engineering приступила к наращиванию производства Griffen, расширяет поставки силовых установок и работает над усилением сервисной поддержки и возможностей интеграции.

Первоочередной задачей компании является быстрое обеспечение потребностей Украины в данном средстве.

В то же время в Firebolt считают, что Griffen будет актуален и для стран НАТО, и для других партнеров, которые ищут доступный способ защиты от комбинированных атак дронов и беспилотников нового поколения.

Следующим этапом развития Griffen станет интеграция в многоуровневые системы противовоздушной обороны и расширение автономных возможностей платформы.

Параллельно компания разрабатывает реактивную беспилотную систему средней дальности для ударных миссий.

Обратите внимание! Firebolt Engineering – это результат партнерства между украинской компанией"Технари", специализирующейся на решениях для противовоздушной обороны, и британской инвестиционной платформой Grenadyr, которая помогает развивать и масштабировать проверенные в боевых условиях оборонные технологии.



Firebolt также сотрудничает с британским производителем турбореактивных двигателей, обеспечивая надежные поставки силовых установок для Griffen и будущих реактивных платформ.

Griffen демонстрирует, каких результатов можно достичь, когда украинский боевой опыт сочетается с капиталом, инженерной экспертизой и производственными возможностями партнеров. Наша задача – помочь таким технологиям как можно быстрее пройти путь от успешного боевого применения до серийного производства,

– отметил партнер Grenadyr.

Подробнее о Firebolt Engineering и Grenadyr

Firebolt Engineering – британско-украинская компания в сфере оборонных технологий, которая разрабатывает и производит реактивные беспилотные системы.

Ее первый продукт – именно Griffen.

Компания сотрудничает с партнерами в Великобритании и Украине, чтобы ускорить разработку, производство и внедрение новых оборонных технологий.

А Grenadyr – это британская инвестиционная и венчурная платформа в сфере оборонных технологий, которая поддерживает развитие и масштабирование проверенных в боевых условиях решений из Украины и стран-партнеров.

Компания оказывает поддержку оборонным стартапам в области финансирования, стратегического управления, развития партнерских отношений и выхода на международные рынки. Проект Griffen является примером такой модели сотрудничества.

К слову, украинские беспилотники изменили ход войны, рассказал президент Зеленский. Сейчас критической уязвимостью является противоракетная оборона.