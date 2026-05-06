В MilTech ищут таланты: сколько готовы платить за рекомендацию

Украинское рекрутинговое агентство Everstar запустило реферальную программу для инженеров в сфере оборонных технологий. За успешную рекомендацию кандидата на R&D-позицию предусмотрено вознаграждение до 4000 долларов.

Программа рассчитана на специалистов уровня Middle, Senior и Tech Lead - тех, кто в основном не ищет работу активно и редко появляется на открытом рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз.

Почему это важно для MilTech-отрасли?

Рынок MilTech-талантов переживает дефицит инженеров для hardware-разработок. По данным DOU DefTech, в первом квартале 2026 года количество вакансий в секторе приблизилось к 500 – это на 175 больше, чем в предыдущем квартале. При этом на сложные технические роли в среднем поступает лишь около двух откликов.

Поиск кадров в оборонную сферу

Мы давно заметили, что лучших специалистов обычно знают их коллеги по "цеху" или близкие. Поэтому вместе с партнерами готовы инвестировать в качественные рекомендации и масштабировать этот канал привлечения,

– говорят в Everstar.

Как работает программа?

Программа адресована тем, кто лично знает инженеров - специалистов, которым интересно работать над техническими решениями, выходящими за рамки прототипа и масштабируемыми до сотен тысяч единиц продукции.

Реферальная программа предполагает представление кандидата на сайте Everstar и сопровождение во время отбора.

Обратите внимание! Бонус выплачивается после того, как рекомендованный кандидат успешно проходит испытательный срок. Размер вознаграждения зависит от уровня специалиста: 1500 долларов за Middle, 2000 за Senior и 4000 за Tech Lead.

Какие вакансии уже включены?

Сейчас в реферальную программу добавлены наиболее критические для отрасли позиции:

Что известно о Eversrtar?

Everstar – первое рекрутинговое агентство в MilTech для тех, кто готов создавать технологическое будущее.