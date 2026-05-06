Програма розрахована на фахівців рівня Middle, Senior та Tech Lead — тих, хто здебільшого не шукає роботу активно і рідко з'являється на відкритому ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз.

Чому це важливо для MilTech-галузі?

Ринок MilTech-талантів переживає дефіцит інженерів для hardware-розробок. За даними DOU DefTech, у першому кварталі 2026 року кількість вакансій у секторі наблизилась до 500 – це на 175 більше, ніж у попередньому кварталі. При цьому на складні технічні ролі в середньому надходить лише близько двох відгуків.

Пошук кадрів в оборонну сферу / Фото Everstar

Ми давно помітили, що найкращих фахівців зазвичай знають їхні колеги по "цеху" або близькі. Тому разом з партнерами готові інвестувати в якісні рекомендації і масштабувати цей канал залучення,

– кажуть в Everstar.

Як працює програма?

Програма адресована тим, хто особисто знає інженерів — фахівців, яким цікаво працювати над технічними рішеннями, що виходять за рамки прототипу і масштабуються до сотень тисяч одиниць продукції.

Реферальна програма передбачає подання кандидата на сайті Everstar та супровід під час відбору.

Зверніть увагу! Бонус виплачується після того, як рекомендований кандидат успішно проходить випробувальний термін. Розмір винагороди залежить від рівня спеціаліста: 1500 доларів за Middle, 2000 за Senior і 4000 за Tech Lead.

Які вакансії вже включені?

Наразі до реферальної програми додані найбільш критичні для галузі позиції:

Подати рекомендацію можна на офіційному сайті Everstar за посиланням.

Що відомо про Eversrtar?

Everstar – перша рекрутингова агенція в MilTech для тих, хто готовий створювати технологічне майбутнє.