Мовиться про мійльони дронів різних типів – від "діпстрайків" до FPV. Мирослав Попович розкрив на заході зріз виробничих можливостей і незакритих потреб українського ОПК, повідомляє 24 Канал.

Що і скільки може виробляти Україна – і чого їй досі бракує?

За словами Поповича, українська оборонна промисловість сьогодні виробляє широкий спектр озброєнь:

тактичні та середньодальні БпЛА зі штучним інтелектом;

ударні дрони великої дальності та дрони-ракети;

морські безпілотники;

бронетехніку;

артилерійські системи – зокрема САУ "Богдана" калібру 155 мм;

а також системи РЕБ і радіоелектронної розвідки, яких у 2024 році було випущено десятки тисяч одиниць.

Крім того, промисловість забезпечує захищені засоби зв'язку, програмне забезпечення для управління та системи бойового ШІ.

Зверніть увагу! Виробничі потужності у сфері дронів становлять понад 12,5 мільйона одиниць різних класів: FPV – близько 10 мільйонів, перехоплювачів Shahed – понад 350 тисяч, систем РЕБ – понад 300 тисяч, ударних дронів типу Deep Strike – 215 тисяч, наземних роботизованих комплексів – 60 тисяч, розвідувальних систем (ISR) – 52 тисячі, морських безпілотників – понад 2 тисячі.

Водночас Попович наголосив на критичних прогалинах, які залишаються незакритими: Україна потребує засобів протиповітряної оборони, запасних частин і технічного обслуговування, сертифікації НАТО, захищених ланцюгів постачання, ініціатив із забезпечення боєприпасами та доступу до закупівель через Європейське оборонне агентство (EDA).

Що ще відомо про українську оборонну галузь?

В українській оборонній промисловості зараз працює пів мільйона людей, а кількість приватних оборонних компаній зросла до понад тисячу.