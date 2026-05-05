Говорится о миллионах дронов различных типов – от "дипстрайков" до FPV. Мирослав Попович раскрыл на мероприятии срез производственных возможностей и незакрытых потребностей украинского ОПК, сообщает 24 Канал.
Что и сколько может производить Украина – и чего ей до сих пор не хватает?
По словам Поповича, украинская оборонная промышленность сегодня производит широкий спектр вооружений:
- тактические и среднедальные БпЛА с искусственным интеллектом;
- ударные дроны большой дальности и дроны-ракеты;
- морские беспилотники;
- бронетехнику;
- артиллерийские системы – в частности САУ "Богдана" калибра 155 мм;
- а также системы РЭБ и радиоэлектронной разведки, которых в 2024 году было выпущено десятки тысяч единиц.
Кроме того, промышленность обеспечивает защищенные средства связи, программное обеспечение для управления и системы боевого ИИ.
Обратите внимание! Производственные мощности в сфере дронов составляют более 12,5 миллионов единиц различных классов: FPV – около 10 миллионов, перехватчиков Shahed – более 350 тысяч, систем РЭБ – более 300 тысяч, ударных дронов типа Deep Strike – 215 тысяч, наземных роботизированных комплексов – 60 тысяч, разведывательных систем (ISR) – 52 тысячи, морских беспилотников – более 2 тысяч.
В то же время Попович отметил критические пробелы, которые остаются незакрытыми: Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, запасных частей и технического обслуживания, сертификации НАТО, защищенных цепей поставок, инициатив по обеспечению боеприпасами и доступа к закупкам через Европейское оборонное агентство (EDA).
Что еще известно об украинской оборонной отрасли?
В украинской оборонной промышленности сейчас работает полмиллиона человек, а количество частных оборонных компаний выросло до более тысячи.
- Мирослав Попович утверждает, что стандарты НАТО, даже в несовершенном виде, эффективнее советской модели ведения войны благодаря совместимости, скорости и практическому результату. Ключевые преимущества украинской армии, по его словам, включают горизонтальное командование, правильную маркировку грузов и возможность быстрого обучения, что делает обеспечение гибким и быстрым.
- На мероприятии еще рассказали о том, что НАТО и Украина начали программу Unite Brave NATO с бюджетом 50 миллионов евро для финансирования совместных оборонных разработок до 2026 года.