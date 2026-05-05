Говорится о миллионах дронов различных типов – от "дипстрайков" до FPV. Мирослав Попович раскрыл на мероприятии срез производственных возможностей и незакрытых потребностей украинского ОПК, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Миллионы евро, 1000 производителей и дроны за 30 тысяч: как Украина и НАТО наконец заговорили на одном языке

Что и сколько может производить Украина – и чего ей до сих пор не хватает?

По словам Поповича, украинская оборонная промышленность сегодня производит широкий спектр вооружений:

тактические и среднедальные БпЛА с искусственным интеллектом;

ударные дроны большой дальности и дроны-ракеты;

морские беспилотники;

бронетехнику;

артиллерийские системы – в частности САУ "Богдана" калибра 155 мм;

а также системы РЭБ и радиоэлектронной разведки, которых в 2024 году было выпущено десятки тысяч единиц.

Кроме того, промышленность обеспечивает защищенные средства связи, программное обеспечение для управления и системы боевого ИИ.

Обратите внимание! Производственные мощности в сфере дронов составляют более 12,5 миллионов единиц различных классов: FPV – около 10 миллионов, перехватчиков Shahed – более 350 тысяч, систем РЭБ – более 300 тысяч, ударных дронов типа Deep Strike – 215 тысяч, наземных роботизированных комплексов – 60 тысяч, разведывательных систем (ISR) – 52 тысячи, морских беспилотников – более 2 тысяч.

В то же время Попович отметил критические пробелы, которые остаются незакрытыми: Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, запасных частей и технического обслуживания, сертификации НАТО, защищенных цепей поставок, инициатив по обеспечению боеприпасами и доступа к закупкам через Европейское оборонное агентство (EDA).

Что еще известно об украинской оборонной отрасли?

В украинской оборонной промышленности сейчас работает полмиллиона человек, а количество частных оборонных компаний выросло до более тысячи.