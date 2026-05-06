Программа рассчитана на специалистов уровня Middle, Senior и Tech Lead - тех, кто в основном не ищет работу активно и редко появляется на открытом рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз.
Почему это важно для MilTech-отрасли?
Рынок MilTech-талантов переживает дефицит инженеров для hardware-разработок. По данным DOU DefTech, в первом квартале 2026 года количество вакансий в секторе приблизилось к 500 – это на 175 больше, чем в предыдущем квартале. При этом на сложные технические роли в среднем поступает лишь около двух откликов.
Мы давно заметили, что лучших специалистов обычно знают их коллеги по "цеху" или близкие. Поэтому вместе с партнерами готовы инвестировать в качественные рекомендации и масштабировать этот канал привлечения,
– говорят в Everstar.
Как работает программа?
Программа адресована тем, кто лично знает инженеров - специалистов, которым интересно работать над техническими решениями, выходящими за рамки прототипа и масштабируемыми до сотен тысяч единиц продукции.
Реферальная программа предполагает представление кандидата на сайте Everstar и сопровождение во время отбора.
Обратите внимание! Бонус выплачивается после того, как рекомендованный кандидат успешно проходит испытательный срок. Размер вознаграждения зависит от уровня специалиста: 1500 долларов за Middle, 2000 за Senior и 4000 за Tech Lead.
Какие вакансии уже включены?
Сейчас в реферальную программу добавлены наиболее критические для отрасли позиции:
- UAV Tech Lead
- Embedded Tech Lead
- Senior/Middle Разработчик БпЛА
- Senior/Middle UAV Engineer (Reverse Engineering)
- Senior Aerodynamics Engineer (Reverse Engineering)
- Senior/Middle Computer Vision Engineer (Non-GPS навигация)
- Senior/Middle C++ ArduPilot Engineer
Подать рекомендацию можно на официальном сайте Everstar по ссылке.
Что известно о Eversrtar?
Everstar – первое рекрутинговое агентство в MilTech для тех, кто готов создавать технологическое будущее.
Объединяет людей и технологии в сотрудничестве с ведущими MilTech-компаниями Украины, чтобы превращать R&D-разработки в решения, меняющие ход истории.