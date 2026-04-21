Война РЭБ против дронов: как родилась новая индустрия, защищающая украинские города от атак "Шахедов"
- Украинская индустрия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) быстро эволюционировала от простых импортных систем до сложных многоканальных комплексов благодаря потребностям войны с Россией.
- Украинские компании РЭБ отличаются от российских гибкостью и инновационностью, тогда как российские системы часто базируются на устаревших подходах и менее технологически развиты.
- 1Как эволюционировал РЭБ в Украине?
- 2Чем отличается украинский рынок РЭБ от российского?
- 3Можно ли закрыть приграничные города РЭБом – и как это уже работает в Киеве?
- 4Возможны ли дроны-"матки" на оптоволокне и как меняется угроза?
- 5Нужно ли глушить мобильную связь вместе с РЭБ?
- 6Зачем гражданским детекторы дронов?
- 7Почему Запад не покупает пока массово украинские РЭБы?
- 8Может ли РЭБ стать драйвером экономики после войны?
В начале полномасштабного вторжения современного представления об автомобильной или окопной радиоэлектронной борьбе (РЭБ) – то есть о подавлении сигналов вражеских дронов – фактически не существовало. Война с дронами только начиналась, а первые средства противодействия были направлены прежде всего на коммерческие БПЛА по типу Mavic и Autel и на крупные разведывательные аппараты.
Именно российско-украинская война сделала дроны отдельным полем боя, а РЭБ – необходимой частью этого поля. Сначала это были простые решения, но с появлением FPV-дронов российские удары по технике и авто заставили украинских производителей очень быстро искать ответы.
За это время рынок эволюционировал от первых одноканальных китайских систем до многоканальных украинских комплексов, которые уже работают на других частотах, в более широких диапазонах и с большей мощностью. Именно так возникла компания-производитель средств защиты для военных Contra-Drone, с соучредителем которой Тимофеем Юрковым пообщался 24 Канал.
В материале читайте о технологическом скачке РЭБ, разнице между Украиной и Россией, гражданском измерении РЭБ и экономических выгодах.
Как эволюционировал РЭБ в Украине?
Тимофей Юрков объясняет, что в начале полномасштабного вторжения РЭБ, как массовое явление, фактически не существовал – ни в Украине, ни глобально. По его словам, современная война с дронами возникла именно в украинском контексте, и вместе с ней начала формироваться потребность в соответствующих средствах противодействия. Первые решения были реакцией, их создавали под конкретные угрозы – прежде всего коммерческие дроны для корректировки артиллерии и большие разведывательные БПЛА.
Переломным моментом стало появление FPV-дронов. Именно они изменили логику боя – появились точечные удары по технике, автомобилях, позициях, и стало понятно, что имеющихся средств противодействия недостаточно. Сначала пытались закрывать эту потребность за счет импорта – в частности, китайских одноканальных систем, которые работали на ограниченных частотах. Однако быстро выяснилось, что их эффективность недостаточна, а качество – нестабильно.
Тимофей Юрков / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
Юрков подчеркивает, что именно этот опыт и стал толчком для развития украинского производства. Компании начали экспериментировать с антеннами, модулями, частотами и мощностями, постепенно переходя от простых решений к более сложным многоканальным системам. За несколько лет произошла полноценная эволюция – от импорта базовых средств – к созданию собственной индустрии с высоким уровнем технологичности и постоянными инновациями.
Отдельно он обращает внимание, что изменилась не только техническая составляющая, но и сама роль РЭБ. Если в начале это был вспомогательный инструмент, то сейчас – это обязательный элемент как на фронте, так и в тылу. Говорится о комплексном подходе: персональные детекторы, окопные системы, автомобильный РЭБ и стационарные комплексы для защиты городов – все это должно работать как единая система.
В начале полномасштабной войны такого понятия, как автомобильный РЭБ или окопный РЭБ, вообще не существовало – ни у нас, ни в мире в современном понимании. Воевать дронами начали именно во время российско-украинской войны. До этого были лишь единичные, достаточно слабые попытки использования дронов на войнах на Ближнем Востоке, но они не имели такого масштабного применения.
Серьезное применение БПЛА для развития боя и для поражения вражеской силы началось именно во время российско-украинской войны. Когда начали использовать FPV-дроны, значит, надо было чем-то с ними бороться.
Чем отличается украинский рынок РЭБ от российского?
Тимофей Юрков описывает украинский рынок РЭБ по сравнению с российским как более гибкий и децентрализованный, где ключевую роль играют частные компании, которые быстро реагируют на изменения на фронте. По его словам, в Украине эта отрасль фактически сформировалась с нуля во время войны, тогда как в России рынок значительно больше по объемам, но менее технологичный по своей сути.
Разработки Contra Drone / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
Соучредитель ContraDrone объясняет, что российский "частный сектор" часто является формальным, ведь значительная часть компаний просто закупает китайские решения и перепродает их армии. В то же время существуют и собственные разработки, однако они в основном связаны с государственным ВПК и не демонстрируют такого уровня гибкости или инновационности. Часть производства также держится на полуволонтерских инициативах под конкретные подразделения.
Смотрите также Рои дронов – уже не фантастика: как украинский стартап Swarmer опережает россиян в гонке технологий
Юрков отмечает, что главная разница – именно в подходе к технологиям. Украинские компании вынуждены постоянно совершенствовать решения в условиях реального боя, тогда как российские системы часто выглядят как модернизированные старые подходы. По его оценке, это создает ощутимый разрыв в качестве и эффективности.
Отдельно он обращает внимание на риски – украинские средства РЭБ иногда попадают к врагу, что заставляет производителей закладывать дополнительные механизмы защиты. Ведь даже если российская сторона не сможет полностью воспроизвести технологию, она может передать ее третьим сторонам для анализа.
Все, что плюс-минус имеет технологический аспект, у них действительно связано именно с государственным ВПК. Но назвать этот аспект технологическим очень трудно. Потому что то, что я видел из всего захваченного нашими ребятами – это советчина, которую пытаются запихнуть в смартфоны. Более того, там есть много вопросов и противоречий в их системах. Ну, и слава Богу.
Можно ли закрыть приграничные города РЭБом – и как это уже работает в Киеве?
Юрков объясняет, что Киев уже частично демонстрирует, как может выглядеть система эшелонированной РЭБ-защиты. В столице развернуто большое количество средств, которые работают против разведывательных и ударных дронов, пытаясь подавить их еще до входа в плотную застройку.
В то же время в прифронтовых и приграничных городах ситуация сложнее – там другой уровень угроз и значительно меньше ресурсов для построения столь же плотной сети.
Важно! По его словам, эффективная модель предусматривает массовое развертывание, ведь средства РЭБ должны стоять на большинстве высотных зданий и работать как единая система. В таком случае можно не только сбивать или глушить дроны, но и "отсекать" их еще на подлете к городу. Если сигнал удается подавить за пределами города, дрон часто просто падает в поле, не достигая цели.
В то же время Юрков обращает внимание на изменение характера угроз. Россияне уже экспериментируют с дронами-"матками", которые могут подлетать на расстояние 20 – 40 километров до города и сбрасывать меньшие дроны – FPV или типа "Ланцет". Это означает, что даже отдаленные от фронта населенные пункты могут оказаться в зоне поражения. В таком сценарии количество целей резко возрастает: речь идет не об одном аппарате, а о группах – условно 100 – 500 дронов в пределах одной атаки.
Смотрите также На фронте не хватает НРК? Действительно ли на поле боя не хватает роботов – что говорят военные
Именно поэтому, говорит он, городам придется наращивать плотность РЭБ в разы, чтобы обнаруживать, отслеживать и подавлять сразу большое количество каналов связи и управления. Иначе даже эффективные системы ПВО могут не справиться с такой нагрузкой.
Для того, чтобы система РЭБ хорошо работала, средство РЭБ должно быть едва ли не на каждом здании.
В таком случае система сможет подавлять любые цели – как FPV-дроны, так и большие дроны.
Если подавление происходит за пределами города, дрон падает вне города. Но они уже пытаются применять дроны-"матки": они могут лететь 20 – 30 километров, иногда до 40, и сбрасывать другие дроны – а это уже могут быть сотни целей.
Возможны ли дроны-"матки" на оптоволокне и как меняется угроза?
Юрков объясняет, что сценарий с использованием оптоволокна для дронов-"маток" выглядит малореалистичным с технической точки зрения. По его словам, такая технология эффективна только тогда, когда кабель привязан к наземной станции, а не к подвижному носителю. В случае с "маткой" и FPV-дроном это создает практически неразрешимую проблему синхронизации движения – кабель просто оборвется.
В то же время соучредитель ContraDrone отмечает, что это не уменьшает самой угрозы. Архитектура атак усложняется: появляется распределенная система, где один дрон выполняет функцию носителя, другой – ретранслятора, а еще другие – непосредственно ударные. Поэтому даже уничтожение "матки" не гарантирует уничтожение всей системы управления.
Юрков подчеркивает, что украинские производители уже готовятся к таким сценариям: изучают новые типы управления, работают с партнерами над перехватчиками и анализируют поведение таких комплексных систем. По его мнению, это вопрос не ближайших месяцев, но вполне реалистичной перспективы.
К тому же он упоминает и о других потенциальных угрозах – в частности, реактивных дронах. Несмотря на сложность их перехвата, они имеют слабое место – инерционная навигация на высоких скоростях работает хуже, поэтому при эффективном глушении связи и навигации такие аппараты могут просто терять контроль и не достигать цели.
Такие дроны не могут быть на оптоволокне, поскольку оптоволокно может быть прикреплено только к наземной станции управления. Если крепить его к дрону-"матке", то шанс на разрыв почти 100%, потому что оба объекта движутся. При уничтожении "матки" не факт, что мы уничтожим управление поддронами – это совсем другая система. Но к этому надо быть готовыми, потому что они будут придумывать новые сценарии.
Нужно ли глушить мобильную связь вместе с РЭБ?
Юрков объясняет, что нынешние неудобства для гражданских – прежде всего сбои GPS – являются своеобразным компромиссом между безопасностью и нормальным функционированием города. По его словам, технически Украина уже имеет возможность влиять не только на навигацию, но и на мобильную связь, однако это решение значительно сложнее с точки зрения последствий.
Обратите внимание! Соучредитель ContraDrone отмечает, что современные средства позволяют определять, какими каналами пользуются вражеские дроны – это или мобильные сети (3G, 4G, 5G), или другие типы связи, в частности, mesh-сети. Соответственно, существуют и инструменты для их подавления. Однако на практике российские "Шахеды" сейчас почти не используют мобильную связь, поэтому массового глушения нет смысла применять.
Ключевой вопрос, по словам Юркова, – в правильных алгоритмах.
Если глушить мобильную связь, это нужно делать точечно и контролируемо, чтобы не парализовать работу экстренных служб.
В отличие от GPS, который сейчас глушится достаточно широко, мобильная связь требует более "хирургического" подхода – локального и ситуативного. Он также предполагает, что такие алгоритмы уже могут существовать, но не являются публичными. В то же время пока нет критической необходимости их активно применять, поскольку противник не делает ставку на SIM-карты или мобильные сети в управлении дронами.
Есть средства, которые могут определять, какой связью пользуется "Шахед" – это или 4G, 5G, 3G, или другие сети. И есть средства, которые способны подавлять мобильную связь. Но сейчас "Шахеды" пользуются ею по минимуму, обычно это mesh-сеть – поэтому ее и не глушат. Вопрос в том, что нужен правильный алгоритм подавления, чтобы аварийные службы могли работать. То есть это должно быть локальное решение, а не как с GNSS, который глушится по всему городу и даже дальше.
Зачем гражданским детекторы дронов?
Юрков объясняет, что детекторы дронов – говорится и о разработке ContraDrone Sense 4 – постепенно становятся элементом повседневной безопасности для жителей прифронтовых городов. По его словам, речь идет не о военном инструменте в классическом смысле, а о способе дать гражданским хотя бы базовое понимание ситуации в воздухе – куда движется угроза и есть ли она рядом.
Собеседник отмечает, что такие устройства уже пользуются спросом в таких городах, как Сумы и Харьков, где воздушные атаки происходят регулярно. Детекторы позволяют перехватывать видеосигнал дронов на несколько километров и фактически "видеть" их движение. Это дает людям возможность принимать ситуативные решения – например, изменить маршрут или быстрее найти укрытие.
Детектор Sense-4 / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
Юрков отмечает, что это особенно важно в условиях, когда воздушные тревоги продолжаются почти непрерывно, и люди не всегда могут каждый раз реагировать на них одинаково. В таком контексте детектор становится дополнительным инструментом ориентации, который позволяет оценить риск более точно. Он также подчеркивает, что это лишь один из примеров того, как военные технологии постепенно переходят в гражданскую жизнь, адаптируясь под новые потребности безопасности.
Это портативный детектор, который может перехватывать все имеющиеся видеосигналы с разных частот.
Он перехватывает сигнал на 5 – 6 километров, и можно видеть любое аналоговое видео.
Если, например, в Харькове летит "Молния", житель может видеть, что она движется в его район. И тогда человек может принять какое-то решение – хотя бы понимать, где именно есть угроза.
Почему Запад не покупает пока массово украинские РЭБы?
Юрков говорит, что интерес к украинским технологиям РЭБ на Западе есть – и со стороны корпораций, и со стороны государственных структур. По его словам, иностранные партнеры часто предлагают создание совместных предприятий или производства, однако такие проекты упираются в регуляторные ограничения: экспорт и передача технологий требуют согласования украинских спецслужб.
Он отмечает, что, несмотря на заинтересованность, ажиотажа в Европе пока нет. Одной из причин является скорость развития самой технологии: РЭБ меняется настолько стремительно, что покупка актуального решения сегодня не гарантирует его эффективности уже через год. Именно поэтому часть западных политиков выбирает выжидательную позицию – инвестировать позже, когда технологии стабилизируются.
Смотрите также Война Украины в Средиземном море: как морские дроны топят корабли теневого флота России
В то же время Юрков подчеркивает, что в других регионах – в частности, в США и странах Ближнего Востока – понимание угрозы приходит быстрее. Там уже осознают, что атаки дронов – это не будущее, а реальность, и средства РЭБ могут значительно удешевить оборону, позволяя глушить значительную часть целей без использования дорогих ракет ПВО.
Собеседник также обращает внимание на технологический прогресс: за последний год появились решения, которые еще недавно казались невозможными – например, системы, способные влиять на спутниковую связь. Однако такие разработки остаются сложными и дорогими, что также сдерживает их массовое внедрение.
Они видят, как стремительно меняется технология РЭБ. И купить что-то, что актуально сейчас, не значит купить что-то, что будет актуальным через год. Я уже слышал, что один из производителей сделал такой РЭБ, который может глушить Starlink – об этом еще год назад нельзя было даже мечтать. А сейчас уже есть средства, которые могут это делать на 5 – 7 километров. Но понимание на Западе пришло с опозданием – и они уже об этом пожалели.
Может ли РЭБ стать драйвером экономики после войны?
Юрков считает, что роль РЭБ для украинской экономики может быть очень значительной – прежде всего благодаря экспортному потенциалу. По его словам, интерес к украинским разработкам уже есть, но развитие этого направления сдерживает сложная и длительная процедура согласования контрактов. В ситуациях, когда иностранные заказчики готовы покупать "здесь и сейчас", задержки на уровне полтора месяца могут стоить упущенных возможностей.
Собеседник объясняет, что в то же время экспорт РЭБ – это прямой приток валюты в страну: компании платят зарплаты, налоги, а также комиссии государственным экспортерам. Таким образом формируется дополнительное наполнение бюджета, что особенно важно в военный период. Именно поэтому, по его мнению, развитие этого направления выгодно не только бизнесу, но и государству в целом.
В то же время есть проблема в структуре согласования контрактов: минимальный срок был где-то полтора месяца.
Многие хотели здесь и сейчас, но нет такой быстрой процедуры для продажи за границу. В то же время приток валюты – это очень классная вещь для экономики: платятся зарплаты, налоги, комиссии государству. Год назад мы даже не думали, что что-то можно будет продавать за границу – сейчас уже есть правила, но еще долгие сроки".
Юрков подытоживает, что сейчас ситуация изменилась, ведь появились четкие правила, но процессы остаются медленными. В перспективе, считает он, их могут упростить – особенно для компаний, которые уже имеют доверие со стороны государства и работают с сектором обороны.
Часті питання
Как эволюционировал РЭБ в Украине во время войны?
Сначала РЭБ фактически не существовал как массовое явление. Война с дронами возникла в украинском контексте, что привело к быстрому развитию соответствующих средств противодействия. Украинские производители перешли от простых одноканальных систем к многоканальным комплексам, работающим на других частотах и с большей мощностью, что стало основой для создания индустрии с высоким уровнем технологичности.
Чем отличается подход к РЭБ в Украине и России?
Украинский рынок РЭБ является более гибким и децентрализованным, где частные компании быстро реагируют на изменения на фронте. Российский рынок, хоть и больше по объемам, является менее технологичным. Многие компании в России закупают китайские решения и перепродают их армии, тогда как украинские компании вынуждены постоянно совершенствовать решения в условиях реального боя, что создает ощутимый разрыв в качестве и эффективности.
Какие есть перспективы для украинских технологий РЭБ после войны?
Роль РЭБ для украинской экономики может быть очень значительной благодаря экспортному потенциалу. Интерес к украинским разработкам уже есть, но развитие этого направления сдерживает сложная процедура согласования контрактов. Экспорт РЭБ обеспечит приток валюты, что важно во время войны. В перспективе процессы могут упростить, особенно для компаний, которые имеют доверие со стороны государства и работают с сектором обороны.
Как Киев демонстрирует возможности системы эшелонированной РЭБ-защиты?
Киев уже частично демонстрирует, как может выглядеть система эшелонированной РЭБ-защиты, развернув большое количество средств, работающих против разведывательных и ударных дронов. Они пытаются подавить их еще до входа в плотную застройку, что помогает предотвратить атаки дронов на город. Однако в прифронтовых и приграничных городах ситуация сложнее из-за другого уровня угроз и меньше ресурсов для построения плотной сети защиты.
Почему западные страны не спешат покупать украинские технологии РЭБ?
Интерес к украинским технологиям РЭБ на Западе есть, однако этот процесс сдерживается регуляторными ограничениями и быстрым развитием технологий, что делает актуальные решения быстро устаревшими. Западные партнеры часто выбирают выжидательную позицию, чтобы инвестировать, когда технологии стабилизируются. Однако в США и странах Ближнего Востока понимание угрозы приходит быстрее, и они уже осознают, что атаки дронов являются реальностью, что может снизить расходы на оборону благодаря глушению целей без дорогих ракет ПВО.