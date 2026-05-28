"Кинжал" больше не долетает: как украинская "Лима" заставила Путина тратить миллионы

28 мая Россия снова применила "Кинжал", как и много раз на протяжении полномасштабного вторжения. Однако Украина уже может бороться с этими аэробаллистическими ракетами. За этим стоит украинская система РЭБ под названием "Лима".

По подсчету Воздушных сил, который приводит Kyiv Independent, по состоянию на февраль 2026-го Россия запустила по Украине всего 86 "Кинжалов" – ракет, которые Путин лично представил как оружие, способное преодолеть любую систему ПВО. Долгое время так оно и было: до появления "Петриотов" в 2023-м Украина ничего не могла сделать против гиперзвуковой баллистики. Однако пока Запад спорит, сколько зенитных ракет еще отгрузить, украинские инженеры решили задачу иначе – они научились не сбивать "Кинжал", а обманывать его.

24 Канал собрал информацию о том, как это работает.

Как "Лима" видит ракету, которой не видит радар

Идея "Лимы" родилась в подразделении "Ночной Дозор" еще в 2022 году, когда Россия массово применяла дроны "Shahed" и управляемые авиабомбы. Бойцы скинулись собственными средствами, изучили доступные наработки – и уже в декабре 2022-го задействовали первую версию системы. Первое боевое крещение состоялось 9 марта 2023-го: девять крылатых ракет вошли в зону глушения – ни одна не достигла цели. С тех пор систему постоянно обновляли вплоть до полноценного стратегического РЭБ-комплекса, прошедшего межведомственные госиспытания.

Обратите внимание! "Кинжал" летит со скоростью до 10 Махов и маневрирует – именно поэтому традиционный перехват требует дорогих ракет-перехватчиков класса PAC-3. "Лима" не пытается его сбить. Она вмешивается в то, что ракета "думает" о своем местонахождении.

МиГ-31К – носитель "Кинжала" / Фото росСМИ

Система применяет три метода одновременно, как описывает Cascade Systems:

радиоподавление (jamming);

подмену координат (spoofing);

кибервлияние (cyberattack).

Самый интересный из них – кибервлияние. "Кинжал" в полете постоянно загружает технические данные со спутника. "Лима" научилась подсовывать ракете ложные данные в этот канал связи таким образом, что навигационный приемник "зависает" и долго не может обновиться даже после выхода из зоны действия системы. Командир "Ночного Дозора" с позывным Алхимик, которого цитирует Kyiv Independent, объясняет: некоторые ракеты "решали", что они находятся в Перу.

Главная техническая проблема заключалась в антеннах. Россия оснастила "Кинжалы" так называемыми CRPA – многоканальными антеннами с управляемой диаграммой направленности. Они разработаны именно для того, чтобы фильтровать глушение и не реагировать на подменные сигналы. Китайские разработчики продали России математические модели, позволявшие антенне "побеждать" спуфер, если станций РЭБ меньше, чем субантен в решетке. "Лима" обошла это ограничение, научившись скрывать направление, с которого поступает сигнал. В результате теперь для подавления 16– или 32–канальной CRPA достаточно сети из 32 станций в радиусе 300 километров. Алхимик подчеркивает: это первый в мире случай, когда систему такого класса удалось подавить в реальных боевых условиях.

"Лима" также создает так называемую "мертвую зону" – участок, где ракета или дрон полностью теряет сигнал наведения и переходит на значительно менее точную инерционную навигацию, сообщает Politico. Именно эта особенность позволяет влиять не только на "Кинжалы": по словам Алхимика, точность "Искандеров" в зонах действия "Лимы" упала с типичных 10 метров отклонения до 100 метров и более во время последних атак.

Применение "Лимы" подтверждены цифрами

Результаты звучат невероятно – и именно поэтому важно, кто их верифицировал. Начальник управления РЭБ Сухопутных войск Максим Скорецкий в апреле подтвердил изданию Kyiv Independent: "Лима" эффективно сработала в 58 из 59 случаев применения против "Кинжала". Только один из всех, что Россия запустила по защищенным объектам со времени развертывания системы, достиг цели.

За первый квартал 2026 года система нейтрализовала 26 "Кинжалов", 33 крылатые ракеты и более 10 000 дронов. В зонах покрытия "Лимы" отклоняется более 98% управляемых авиабомб, писал "Интерфакс-Украина". Скорецкий также подчеркнул, что интеграция "Лимы" в общую систему ПВО принципиально важна: комплекс нейтрализует уже прорвавшиеся сквозь внешнее кольцо перехвата, угрозы – так формируется многоуровневая эшелонированная защита.

О системе уже написал и Politico в большом материале от 24 мая – разработчики объяснили, что "Лима" не уничтожает цели, а заставляет их упасть в поле вместо того, чтобы попасть в здание. Представитель "Ночного Дозора" в сообщении Cascade Systems добавляет: система единственная в Украине, прошедшая межведомственные испытания и доказавшая эффективность против 12- и 16-канальных антенн CRPA – именно таких, которыми оснащены современные российские БпЛА, КАБы, крылатые и баллистические ракеты.

Остается вопрос масштаба. Алхимик оценивает: чтобы покрыть всю страну против дронов и ракет, нужно около миллиарда долларов; защита от баллистики добавит еще 800 миллионов. Итого – 1,8 миллиарда.

Но 1,8 миллиарда – это просто два "Петриота",

– говорит он.

По данным "Милитарного", изучившего закупочные контракты, один "Кинжал" обходится примерно в 4,5 миллиона долларов; CSIS оценивает значительно выше – до 15 миллионов. "Кинжал" не возвращается. "Лима" же работает дальше. И пока Россия продолжает тратить миллионы на каждый пуск, Украина отвечает системой, на которую враг не рассчитывал.