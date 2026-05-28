28 травня Росія знову застосувала "Кинджал", як і багато разів упродовж повномасштабного вторгнення. Однак Україна вже може боротися з цими аеробалістичними ракетами. За цим стоїть українська система РЕБ із назвою "Ліма".

За підрахунком Повітряних сил, який наводить Kyiv Independent, станом на лютий 2026-го Росія запустила по Україні загалом 86 "Кинджалів" – ракет, які Путін особисто презентував як зброю, здатну подолати будь-яку систему ППО. Тривалий час так воно і було: до появи "Петріотів" у 2023-му Україна нічого не могла вдіяти проти гіперзвукової балістики.

Проте поки Захід сперечається, скільки зенітних ракет іще відвантажити, українські інженери вирішили задачу інакше – вони навчились не збивати "Кинджал", а ошукувати його. 24 Канал проаналізував, як це працює.

Як "Ліма" бачить ракету, якої не бачить радар?

Ідея "Ліми" народилась у підрозділі "Нічна Варта" ще в 2022 році, коли Росія масово застосовувала дрони "Shahed" і керовані авіабомби. Бійці скинулися власними коштами, вивчили доступні напрацювання – і вже в грудні 2022-го задіяли першу версію системи. Перше бойове хрещення відбулося 9 березня 2023-го: дев'ять крилатих ракет увійшли в зону глушіння – жодна не досягла цілі. Із того часу систему постійно оновлювали аж до повноцінного стратегічного РЕБ-комплексу, що пройшов міжвідомчі держвипробування.

Зверніть увагу! "Кинджал" летить зі швидкістю до 10 Махів і маневрує – саме тому традиційне перехоплення потребує дорогих ракет-перехоплювачів класу PAC-3. "Ліма" не намагається його збити. Вона втручається у те, що ракета "думає" про своє місцезнаходження.



МіГ-31К – носій "Кинджала" / Фото росЗМІ

Система застосовує три методи одночасно, як описує Cascade Systems:

радіоглушіння (jamming);

підміну координат (spoofing);

кібервплив (cyberattack).

Найцікавіший із них – кібервплив. "Кинджал" у польоті постійно завантажує технічні дані із супутника. "Ліма" навчилась підсовувати ракеті помилкові дані в цей канал зв'язку таким чином, що навігаційний приймач "зависає" і довго не може оновитись навіть після виходу з зони дії системи. Командир "Нічної Варти" з позивним Алхімік, якого цитує Kyiv Independent, пояснює: деякі ракети "вирішували", що вони знаходяться в Перу.

Головна технічна проблема полягала в антенах. Росія оснастила "Кинджали" так званими CRPA – багатоканальними антенами з керованою діаграмою спрямованості. Вони розроблені саме для того, щоб фільтрувати глушіння і не реагувати на підмінні сигнали. Китайські розробники продали Росії математичні моделі, що дозволяли антені "перемагати" спуфер, якщо станцій РЕБ менше, ніж субантен у решітці.

"Ліма" обійшла це обмеження, навчившись приховувати напрямок, із якого надходить сигнал. У результаті тепер для придушення 16– або 32–канальної CRPA достатньо мережі з 32 станцій у радіусі 300 кілометрів. Алхімік підкреслює: це перший у світі випадок, коли систему такого класу вдалось придушити в реальних бойових умовах.

"Ліма" також створює так звану "мертву зону" – ділянку, де ракета або дрон повністю втрачає сигнал наведення і переходить на значно менш точну інерційну навігацію, повідомляє Politico. Саме ця особливість дозволяє впливати не лише на "Кинджали": за словами Алхіміка, точність "Іскандерів" у зонах дії "Ліми" впала з типових 10 метрів відхилення до 100 метрів і більше під час останніх атак.

Застосування "Ліми" підтверджені цифрами

Результати звучать неймовірно – і саме тому важливо, хто їх верифікував. Начальник управління РЕБ Сухопутних військ Максим Скорецький у квітні підтвердив виданню Kyiv Independent: "Ліма" ефективно спрацювала в 58 із 59 випадків застосування проти "Кинджала". Лише один із усіх, що Росія запустила по захищених об'єктах із часу розгортання системи, досяг цілі.

За перший квартал 2026 року система нейтралізувала 26 "Кинджалів", 33 крилаті ракети і понад 10 000 дронів. У зонах покриття "Ліми" відхиляється більш ніж 98% керованих авіабомб, писав "Інтерфакс-Україна". Скорецький також наголосив, що інтеграція "Ліми" у загальну систему ППО принципово важлива: комплекс нейтралізує загрози, що вже прорвались крізь зовнішнє кільце перехоплення – так формується багаторівневий ешелонований захист.

Про систему вже написав і Politico у великому матеріалі від 24 травня – розробники пояснили, що "Ліма" не знищує цілі, а змушує їх впасти в полі замість того, щоб потрапити в будівлю. Представник "Нічної Варти" у повідомленні Cascade Systems додає: система єдина в Україні, що пройшла міжвідомчі випробування і довела ефективність проти 12- і 16-канальних антен CRPA – саме таких, якими оснащені сучасні російські БпЛА, КАБи, крилаті й балістичні ракети.

Залишається питання масштабу. Алхімік оцінює: щоб покрити всю країну проти дронів і ракет, потрібно близько мільярда доларів; захист від балістики додасть іще 800 мільйонів. Разом – 1,8 мільярда.

Але 1,8 мільярда – це просто два "Петріоти",

– каже він.

За даними "Мілітарного", що вивчив закупівельні контракти, один "Кинджал" обходиться приблизно в 4,5 мільйона доларів; CSIS оцінює значно вище – до 15 мільйонів. "Кинджал" не повертається. "Ліма" ж працює далі. І поки Росія продовжує витрачати мільйони на кожен пуск, Україна відповідає системою, на яку ворог не розраховував.