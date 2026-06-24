Military 24 Оружие и технологии В Керчи уничтожили систему противодействия Starlink "Волна Купол Гарант": спутниковые снимки
24 июня, 23:55
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В Керчи уничтожили систему противодействия Starlink "Волна Купол Гарант": спутниковые снимки

Владислав Кравцов

Во временно оккупированной Керчи был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна Купол Гарант". Российские военные использовали его для подавления работы спутниковой связи Starlink.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в телеграм-канале Exilenova+.

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Что известно об уничтожении "Волны Купол Гарант" в Керчи?

Как отмечает "Милитарный", "Волна Купол Гарант" представляет собой комплекс из нескольких прицепов, оборудованных спутниковыми антеннами. Система создает мощные помехи для отдельных спутников Starlink, прерывая их связь с наземными терминалами.

На опубликованных снимках видны места расположения сгоревших установок. При этом часть прицепов после удара была перемещена в другое место.


Уничтоженная система "Волна Купол Гарант" / Фото с телеграм-канала Exilenova+

По данным издания, один комплекс способен обеспечивать покрытие территории площадью около 20 квадратных километров. Система работает в частотном диапазоне от 14 до 14,5 гигагерц.

В то же время эксперты отмечают, что комплекс имеет ряд уязвимостей. В частности, компания SpaceX может оперативно выявлять источники помех в каналах связи, а спутники радиоразведки стран-партнеров способны фиксировать мощное излучение таких систем, что облегчает их обнаружение.

Благодаря этому Силы обороны Украины могут оперативно находить и поражать подобные установки с помощью беспилотников. Ранее комплексы "Волна-Купол-Гарант" уже становились целями ударов 422-го полка беспилотных систем и Центра специальных операций "А" СБУ.

Российский производитель "Русский купол" не раскрывает подробных технических характеристик комплекса. В то же время известно, что стоимость одной такой системы составляет около 150 миллионов рублей.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что ход операции в Крыму однозначно доказывает, что Украина оперативно создаст условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир. Но все зависит от решения партнеров.

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