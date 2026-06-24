Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені в телеграм-каналі Exilenova+.

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Що відомо про знищення "Волни Купол Гаранта" у Керчі?

Як зазначає "Мілітарний", "Волна Купол Гарант" являє собою комплекс із кількох причепів, обладнаних супутниковими антенами. Система створює потужні перешкоди для окремих супутників Starlink, перериваючи їхній зв'язок із наземними терміналами.

На опублікованих знімках видно місця розташування згорілих установок. Водночас частину причепів після удару було переміщено в інше місце.



Знищена система "Волна Купол Гарант" / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

За даними видання, один комплекс здатний забезпечувати прикриття території площею близько 20 квадратних кілометрів. Система працює в частотному діапазоні від 14 до 14,5 гігагерца.

Водночас експерти зазначають, що комплекс має низку вразливостей. Зокрема, компанія SpaceX може оперативно виявляти джерела перешкод у каналах зв'язку, а супутники радіорозвідки країн-партнерів здатні фіксувати потужне випромінювання таких систем, що полегшує їхнє виявлення.

Завдяки цьому Сили оборони України можуть оперативно знаходити та уражати подібні установки за допомогою безпілотників. Раніше комплекси "Волна Купол Гарант" вже ставали цілями ударів 422-го полку безпілотних систем та Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Російський виробник "Русский купол" не розкриває детальних технічних характеристик комплексу. Водночас відомо, що вартість однієї такої системи становить близько 150 мільйонів рублів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що те, як операція щодо Криму триває, абсолютно доводить, що Україна оперативно забезпечить умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Але усе залежить від рішення партнерів.