Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в телеграм-канале Exilenova+.

К теме: Масштабный пожар возле Крымского моста виден даже из космоса: появилось впечатляющее фото

Что известно об уничтожении "Волны Купол Гарант" в Керчи?

Как отмечает "Милитарный", "Волна Купол Гарант" представляет собой комплекс из нескольких прицепов, оборудованных спутниковыми антеннами. Система создает мощные помехи для отдельных спутников Starlink, прерывая их связь с наземными терминалами.

На опубликованных снимках видны места расположения сгоревших установок. При этом часть прицепов после удара была перемещена в другое место.



Уничтоженная система "Волна Купол Гарант" / Фото с телеграм-канала Exilenova+

По данным издания, один комплекс способен обеспечивать покрытие территории площадью около 20 квадратных километров. Система работает в частотном диапазоне от 14 до 14,5 гигагерц.

В то же время эксперты отмечают, что комплекс имеет ряд уязвимостей. В частности, компания SpaceX может оперативно выявлять источники помех в каналах связи, а спутники радиоразведки стран-партнеров способны фиксировать мощное излучение таких систем, что облегчает их обнаружение.

Благодаря этому Силы обороны Украины могут оперативно находить и поражать подобные установки с помощью беспилотников. Ранее комплексы "Волна-Купол-Гарант" уже становились целями ударов 422-го полка беспилотных систем и Центра специальных операций "А" СБУ.

Российский производитель "Русский купол" не раскрывает подробных технических характеристик комплекса. В то же время известно, что стоимость одной такой системы составляет около 150 миллионов рублей.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что ход операции в Крыму однозначно доказывает, что Украина оперативно создаст условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир. Но все зависит от решения партнеров.