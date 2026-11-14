Боевая часть весом 130 килограммов: Россия адаптировала ракету "Дань-Т" для запусков с земли

Российские оккупанты адаптировали новую малогабаритную крылатую ракету "Дань-Т" для применения с наземных установок. Ранее ее запускали только с вертолетов.

13 ноября российские пропагандистские ресурсы обнародовали первые видеокадры запуска ракеты с наземной платформы, сообщил "Милитарный". Для запуска боеприпаса противник использовал небольшую направляющую с твердотопливным ускорителем, который придает ракете начальную скорость и необходимую высоту.

Характеристики и оснащение ракеты

Стартовый вес крылатой ракеты "Дань-Т" составляет до 268 килограммов, из которых 130 килограммов приходится на боевую часть.

Заявленная разработчиками максимальная скорость полета достигает 500 километров в час, а дальность при запуске с самолета составляет 450 километров.

Боеприпас оснащен малогабаритным реактивным двигателем и комбинированной системой навигации GNSS/INS, которая позволяет автономно следовать к заданной цели по принципу "выстрелил – забыл". Российские производители из концерна "Ростех" уверяют, что ракета способна двигаться на малых высотах, огибая рельеф, холмы и городскую застройку, а специальные элементы конструкции снижают ее заметность для радаров.

Планы оккупантов и масштабы производства

Наземную установку для "Дань-Т" в России впервые продемонстрировали в начале октября во время учений "Центр-2026", однако применять такие средства захватчики начали раньше.

Еще в августе заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий отмечал, что враг запускал ракету с ударных вертолетов Ми-28 и работал над интеграцией на штурмовики Су-25СМ3, бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ и Су-57. По имеющимся оценкам, в 2027 году оккупанты планируют изготовить около 10 тысяч единиц таких крылатых ракет.

В конце сентября сообщалось, что Россия планирует существенно у увеличить производство "Дань-Т". К концу 2026 года могут изготовить около 2 тысяч таких ракет, а в следующем году – до 14 тысяч.