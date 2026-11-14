Бойова частина на 130 кілограмів: Росія адаптувала ракету "Дань-Т" для пусків із землі

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13 листопада російські пропагандистські ресурси оприлюднили перші відеокадри запуску ракети з наземної платформи, повідомив "Мілітарний". Для старту боєприпасу ворог застосував невелику напрямну з твердопаливним прискорювачем, який надає ракеті початкову швидкість і необхідну висоту.

Характеристики та оснащення ракети

Стартова вага крилатої ракети "Дань-Т" становить до 268 кілограмів, з яких 130 кілограмів припадає на бойову частину.

Заявлена розробниками максимальна швидкість польоту досягає 500 кілометрів на годину, а дальність під час пусків з авіації сягає 450 кілометрів.

Боєприпас обладнаний малогабаритним реактивним двигуном і комбінованою системою навігації GNSS/INS, яка дозволяє прямувати до визначеної цілі автономно за принципом "вистрілив – забув". Російські виробники з концерну "Ростех" запевняють, що ракета здатна рухатися на малих висотах з огинанням рельєфу, пагорбів та міської забудови, а спеціальні елементи конструкції знижують її помітність для радарів.

Плани окупантів та масштаби виробництва

Наземну установку для "Дань-Т" у Росії вперше показали на початку жовтня під час навчань "Центр-2026", однак застосовувати такі засоби загарбники почали раніше.

Ще в серпні заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький зазначав, що ворог запускав ракету з ударних гелікоптерів Мі-28 та працював над інтеграцією на штурмовики Су-25СМ3, бомбардувальники Су-34 і винищувачі Су-30СМ та Су-57. За наявними оцінками, у 2027 році окупанти планують виготовити близько 10 тисяч одиниць таких крилатих ракет.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Росія планує суттєво збільшити виробництво "Дань-Т". До кінця 2026 року можуть виготовити близько 2 тисяч таких ракет, а наступного року – до 14 тисяч.