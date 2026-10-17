Россия хочет запускать реактивные "Шахеды" с самолетов: в СМИ предупредили о новом вызове

Оккупанты хотят увеличить дальность полета своих реактивных дронов. Для этого они планируют подвешивать беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" к штурмовикам Су-25.

Об этих планах противника украинская разведка сообщала еще в январе 2026 года, пишет Defense Express.

Как россияне могут крепить дроны к самолетам

Впоследствии в открытый доступ попала информация, демонстрирующая возможную конфигурацию крепления дронов под крыльями штурмовиков.

Согласно обнародованным данным, реактивные беспилотники планируется крепить под вторым и десятым узлами подвески Су-25.

Учитывая габариты аппаратов "Герань-4" и "Герань-5" и грузоподъемность самолета, один штурмовик способен нести два таких дрона.

Запуск с самолета теоретически мог бы позволить оккупантам запускать больше беспилотников за один раз. Кроме того, скорость и высота полета самолета-носителя способны дополнительно увеличить общую дальность поражения целей.

Сегодня Россия проводит атаку на западные регионы Украины на максимальной дальности применения "Герань-5", то есть до 900 километров. Вероятно, пуски этих реактивных дронов происходят на площадках во временно оккупированном Крыму.

Когда Россия начнет запускать "Шахеды" с самолетов?

Пока нет достоверных подтверждений того, что Россия уже осуществляет запуски реактивных "Шахедов" с самолетов. Но возможность реализации такого варианта отбрасывать не стоит.

У России есть более 100 штурмовиков Су-25, которые сейчас редко применяются на фронте из-за нехватки управляемого авиационного вооружения.

Российские пропагандисты неоднократно жаловались, что их страна остается единственным эксплуатантом Су-25, который не провел полноценную модернизацию самолета.

В отличие от Азербайджана, Украины или Северной Кореи, российские штурмовики до сих пор не интегрированы с дальнобойным управляемым оружием.

Учитывая это, существует высокая вероятность того, что со временем российские войска доведут до конца идею воздушного запуска реактивных дронов, что станет новым вызовом для Украины.