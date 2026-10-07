Россия наращивает парк Су-34: почему эти бомбардировщики важны для войны

Россия получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Их в рамках гособоронзаказа изготовила "Объединенная авиастроительная корпорация" России (ОАК).

Это уже вторая заявленная партия Су-34, которую Россия получила в 2026 году. Об этом сообщает ОАК.

Что известно о новой партии Су-34?

В корпорации рассказали, что самолеты прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний. После этого они отправились к месту службы.

Этот самолет сочетает в себе возможности истребителя и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО. Благодаря большой емкости внутренних топливных баков и экономичным двигателям Су-34 может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа,

– подчеркивает один из российских командиров экипажа Су-34

Точное количество переданных самолетов традиционно не называется.

Новые самолеты Су-34, полученные Россией / Фото ОАК

Чем опасен Су-34?

Су-34 – тяжелый двухместный истребитель-бомбардировщик, предназначенный прежде всего для нанесения ударов по наземным целям. Именно этот самолет стал основным носителем управляемых авиабомб с модулями планирования и коррекции (УМПК), которые Россия массово применяет против Украины.

Су-34 может нести около четырех управляемых авиабомб за один боевой вылет. Общая боевая нагрузка самолета составляет около 8 тонн, а максимальная – до 12 тонн. Отдельным преимуществом является большая дальность: самолет может выполнять длительные беспосадочные полеты.

Именно возможность сбрасывать КАБы, не заходя непосредственно в зону поражения украинской ПВО, делает Су-34 особенно опасным для украинских войск.

В чем слабость самолета?

В то же время Су-34 имеет и серьезные недостатки. Это большая и тяжелая машина, нормальная взлетная масса которой составляет около 39 тонн. Из-за этого самолет уступает по маневренности многофункциональным истребителям.

Его боевая эффективность в значительной степени зависит от возможности безопасно приблизиться к району применения вооружения и от наличия достаточного количества УАБ.

Кроме того, Су-34 не является недосягаемой целью. 4 октября украинские дроны провели атаку на российский аэродром "Ханская" в Адыгее. СБУ заявила о поражении Су-34 и Су-35, а спутниковые снимки подтвердили повреждения самолетов.

Почему Су-34 непопулярен за рубежом?

Несмотря на российские заявления о якобы бестселлере мирового рынка, Су-34 фактически не получил широкого экспорта. Единственным иностранным государством, которое приобрело этот тип самолета, стал Алжир. Индия и Китай Су-34 не выбрали.

Это показательный момент: самолет, который Россия активно использует в войне против Украины, не смог превратиться в массовый экспортный продукт.

Тем временем украинские Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам России, снижая боеспособность противника. В частности, ранее мы сообщали, что на аэродроме "Саки", помимо прочего, был уничтожен самолет Су-24М. А ГУР рассекретило данные о 79 российских предприятиях, задействованных в производстве истребителей Су-35С, способствуя ужесточению санкций международной коалиции против российской оборонной сферы.