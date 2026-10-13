"Используют старые концепции": как Россия создает новые реактивные дроны, – Defense Express

Россия разрабатывает новое поколение реактивных дронов-камикадзе со скоростью полета до 800 километров в час. Однако у России уже есть немалый опыт в подобных разработках.

Об этом сообщает издание Defense Express.

Что известно о новых разработках российских БПЛА?

Официальные источники не раскрывают технических параметров новых российских беспилотников. Впрочем, военно-промышленный комплекс России имеет многолетний опыт разработки реактивных аппаратов с подобными характеристиками.

В частности, как сообщает издание, еще в 1990-х годах КБ "Туполев" разрабатывало проект многоцелевого реактивного БПЛА Ту-300 "Коршун" на базе советского Ту-141 "Стриж". Заявленная крейсерская скорость этого аппарата массой четыре тонны составляла 950 километров в час, а масса боевой нагрузки достигала тысячи килограммов.

Более современной попыткой вернуться к этой концепции стал реактивный дрон "Гром" от компании "Кронштадт", впервые представленный в 2024 году. Разработчики заявили, что он способен нести до двух тонн боевой нагрузки, в том числе авиационные ракеты Х-31.

Альтернативные гибридные концепты и компактные ракето-дроны

Помимо тяжелых беспилотников, российские конструкторы рассматривают возможность создания "гибридных" моделей, представляющих собой нечто среднее между авиабомбой и крылатой ракетой. Примером такого подхода является авиационный БПЛА С-71К "Ковер", разработанный для истребителей Су-57.

В то же время эксперты предупреждают, что ракето-дрон со скоростью 800 километров в час может быть создан и в значительно меньших габаритах. Западным аналогом такой системы является американская разработка Barracuda-500 от компании Anduril с дальностью полета 900 километров и массой боевой части 45 килограммов.



Семейство Barracuda от Anduril / Defence Express

Как ранее сообщалось на нашем сайте, в Украине уже проходят испытания отечественных реактивных дронов-перехватчиков, способных противодействовать скоростным воздушным целям. Ранее заместитель командующего Воздушными силами Юрий Черевашенко отмечал, что в результате вражеских ударов доля реактивных беспилотниковпродолжает расти, поэтому разработка средств противодействия является приоритетом.