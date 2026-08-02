Россия может использовать захваченные украинские дроны для провокаций в Европе

В России, вероятно, начали использовать захваченные украинские дальнобойные беспилотники для своих целей. Такие БПЛА могут применяться не только против Украины, но и для операций "под чужим флагом" на территории европейских стран.

Об этой возможности сообщили журналисты "Милитарного", а впоследствии эту информацию фактически подтвердил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Как Россия может использовать захваченные украинские дроны?

Основанием для таких выводов стали кадры украинского дрона-перехватчика, на которых запечатлен беспилотник с характерными чертами украинских аппаратов серий FP-1 и FP-2. По форме фюзеляжа, прямого крыла и хвостового оперения он практически соответствует дальнобойным беспилотникам Украины.

По одной из версий, российские военные получают такие аппараты после того, как те совершают вынужденную посадку из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или испытывают технические неисправности. После этого оккупанты могут отремонтировать беспилотники, перепрограммировать их или использовать в качестве основы для создания копий.

Сергей Бескрестнов заявил, что российская армия систематически занимается сбором украинских беспилотников, которые остались относительно неповрежденными.

"Я могу вам точно сказать, что противник собирает наши уцелевшие беспилотники, ремонтирует их и готовит для будущих провокаций. Неужели кто-то считает, что загадочные БПЛА над Европой были (и будут) "Суперками" и "Орланами" со звездами на крыльях? Очень важно, чтобы мировое сообщество все это понимало. Современная гибридная война именно так и происходит,

– заявил он.

Бескрестнов фактически подтвердил предположение о том, что Россия может использовать украинские беспилотники для операций, призванных создать ложное впечатление об их происхождении.

Еще в июле министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупреждал, что Россия могла перехватить значительное количество украинских беспилотников. По его словам, эти аппараты могут использоваться в ходе операций "под чужим флагом" на территории Польши или других стран НАТО. Цель таких действий – создать впечатление, будто атаки осуществляет Украина, и спровоцировать политическую напряженность среди союзников.

Польский министр также подчеркивал, что уровень угрозы со стороны России остается очень высоким, а потому успокаивать общество относительно возможных провокаций не стоит.

В пользу этой версии может свидетельствовать и событие, произошедшее 8 июня 2026 года в Молдове. Во время массированной российской атаки на Украину один из беспилотников пересек молдавскую границу и взорвался вблизи села Лопатна Оргиевского района. На обломках местные жители заметили украинские надписи, после чего Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что аппарат с большой вероятностью был украинского происхождения.

Впрочем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тогда заявил, что дрон был именно российским. Окончательные выводы относительно происхождения беспилотника не обнародованы. До сих пор неизвестно, попал ли он в Молдову из-за сбоя навигации, воздействия средств РЭБ, умышленного вмешательства России или использования отремонтированного украинского БПЛА.

В начале июля польские спецслужбы также сообщали, что Россия может прибегнуть к гибридным или даже вооруженным провокациям против Польши, чтобы проверить готовность НАТО к реагированию и ослабить поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Опасения Варшавы усилились после инцидента 30 июля, когда во время массированной российской атаки крылатая ракета Х-101 залетела почти на 100 километров вглубь территории Польши и упала в Люблинском воеводстве.