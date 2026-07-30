Об этом в эфире 24 Канала, комментируя падение российской ракеты Х-101 в Польше, отметил военнослужащий ВСУ, аналитик Александр Мусиенко. Вместо этого он привел в пример Румынию, которая также страдала от того, что ее воздушное пространство пересекали российские средства поражения ("Шахеды").

Польше стоит взять пример с Румынии

Румыния стала более активно действовать против российских целей в своем воздушном пространстве и сбивать дроны. Это, как подчеркнул аналитик, пока единственный сосед Украины, который показывает, как нужно действовать. По его словам, Румыния искала решения по противодействию российским БпЛА и раньше, изменила процедуру, быстро привела законодательство в соответствие, дала возможность работать военным и отнеслась к этому ответственно.

Румыния – это лучший пример того, как нужно адаптироваться и не бояться действовать, а также того, как должна выглядеть оборона юго-восточного фланга НАТО, чего не скадешь про Польшу. В этом есть определенная проблема, которая в большей степени зависит от нее самой. Это, конечно, ее внутренний вопрос – как защищаться. Но Украина открыта. Когда российские дроны залетали на территорию Польши, военно-политическое руководство Украины заявляло, что мы готовы делиться опытом,

– напомнил Мусиенко.

Страны Балтии и Польша, по его словам, заинтересованы в том, чтобы перенимать украинский опыт в контексте противодействия беспилотникам, в том, как задействовать наши дроны-перехватчики и интегрировать систему малой ПВО. Военный ВСУ отметил, что их интерес в военной сфере, в контексте сотрудничества штабов, огромен и, по его мнению, будет реализовываться.

Возможно, есть определенные политические аспекты, которые сложно объяснить. С военной точки зрения может ли истребитель, поднимающийся в небо над Польшей, сбить крылатую ракету? Конечно, может. Тогда возникают вопросы: а почему же произошел сбой? И далеко не в первый раз. Я думаю, что этот вопрос будет довольно серьезно изучаться, потому что каждый такой случай Россия использует в своих интересах,

– подчеркнул Мусиенко.

Анализ ситуации с российской ракетой в Польше: смотрите в видео

В Кремле следят за реакцией Польши

Аналитик подчеркнул, что россияне сразу же отслеживают реакцию, состояние системы противовоздушной обороны, радиолокационных станций, ведущих наблюдение в небе. Россияне отслеживают, как именно это происходит и по каким алгоритмам реагируют на такие действия, и делают соответствующие выводы.

Сегодня они пришли к следующему выводу: существует определенная уязвимость, в том числе территории Польши и в целом восточного фланга НАТО, для российских атак. То есть, как добавил аналитик, у России есть возможность атаковать в случае необходимости, выдавая это за случайные инциденты.

Думаю, что в этом случае последует реакция о том, что это было непреднамеренно. В целом, если в дальнейшем не будет такой реакции, как демонстрирует Румыния, тогда такие ракеты будут залетать чаще,

– прогнозирует Мусиенко.

Военный подытожил, что в настоящее время Румыния является самым последовательным соседом Украины, который четко демонстрирует, как нужно действовать в таких случаях. По его убеждению, это лучший опыт, который должны перенимать другие соседи в случаях, когда российские средства поражения пересекают их воздушное пространство.