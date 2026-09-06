"Уже строят реактивные ракеты", – "Флэш" предупредил о новой угрозе со стороны России

Украина пока еще разрабатывает реактивные перехватчики для борьбы с российскими реактивными "Шахедами". Впрочем, противник пытается опередить события и уже готовит для украинцев новое испытание.

О росте угрозы с воздуха в эфире "Мы – Украина" предупредил советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о создании Россией реактивных ракет?

По словам "Флэша", россияне сейчас пытаются строить и будут строить в следующем году уже не реактивные "Шахеды", а реактивные ракеты.

Бескрестнов напомнил, что Россия уже использует реактивные ракеты против Украины. Это те самые бюджетные "Бандероли", о которых многие слышали. Также уже ракетой, а не дроном, является "Герань-5".

Эксперт упомянул и российские реактивные ракеты "Дань-М" и "Дань-Т".

Обратите внимание! Россия планирует в 2027 году изготовить около 10 тысяч ракет "Дань-Т" для применения против Украины. Ракета имеет дальность около 500 километров и боевую часть весом 135 килограммов.

Россия понимает, что у нас будут реактивные перехватчики, поэтому они будут пытаться и дальше развивать реактивные БПЛА. Мы понимаем это и будем пытаться и дальше создавать реактивные ракеты-перехватчики для противодействия,

– пояснил советник Зеленского.

Напомним, Россия наращивает производство реактивных дронов для атак на Украину. По словам Бескрестнова, враг уже может выпускать около 3 тысяч таких БПЛА в месяц. Россия планирует производить 36 – 40 тысяч беспилотников в год, причем около 60% из них могут быть реактивными. Кроме того, Россия может выпускать до 1000 реактивных ракет "Бандероль" в месяц.