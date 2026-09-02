Угроза флоту США: Россия на протяжении многих лет тайно помогает Ирану разрабатывать сверхзвуковые ракеты
Россия реализует секретную программу по передаче Ирану технологий для создания сверхзвуковых крылатых ракет, способных представлять угрозу для корабельных группировок США на Ближнем Востоке. Проект под кодовым названием C430L реализуется с 2023 года и привлекает ведущих российских инженеров-ракетчиков.
Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на утечку российской переписки, данные о поездках и анализ патентов, совместная разработка сосредоточена на создании прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Именно эта технология позволяет ракетам разгоняться до скоростей, в несколько раз превышающих скорость звука.
В чем опасность этого оружия?
Главная опасность подобного вооружения заключается в сочетании высокой скорости и способности лететь на сверхнизкой высоте. Это оставляет минимум времени для обнаружения и перехвата цели современными корабельными и наземными системами противовоздушной обороны.
Для Ирана такие технологии имеют критически важное значение в регионе Персидского залива, где развернуты американские вооруженные силы. Тегеран уже провел летные испытания прямоточного двигателя, хотя фактов развертывания готовых ракет при содействии России пока не зафиксировано.
Российские инженеры и конструкторы координируют проект
Организатором секретного проекта выступает российский государственный экспортер вооружений "Рособоронекспорт" в тесном сотрудничестве с предприятием НПО "Машиностроение". Эта компания находится под санкциями США еще с 2014 года как ведущий разработчик ракетного вооружения и компонентов стратегических ядерных сил.
Согласно документам о перемещении, ведущие специалисты из России регулярно посещали Тегеран еще до подписания официального контракта с иранским оборонным ведомством в ноябре 2023 года. Среди них выделились главный конструктор ракетных комплексов морского базирования Александр Дергачев и специалист по прямоточным двигателям Александр Чебаков.
К 2025 году российская сторона получила значительный массив иранских технических материалов и испытательных данных.
Специалисты из России подробно проанализировали параметры топливной системы, стабильность горения и конструкцию воздухозаборников, после чего сформировали перечень рекомендаций для иранских коллег.
Сотрудничество продолжается, несмотря на международные санкции и войну
В апреле 2025 года "Рособоронэкспорт" предложил направить в Иран делегацию из двух десятков технических специалистов для проведения консультаций.
Упоминания в документах свидетельствуют о том, что проект C430L продолжал активно развиваться и в 2026 году, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Кремль и вовлеченные российские предприятия воздержались от комментариев на запросы журналистов. В то же время российский диктатор Владимир Путин во время встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом заявил о готовности оказывать поддержку и поставлять необходимые товары в этот сложный период.
Эта ракетная программа является лишь частью масштабного военно-технического партнерства двух режимов. Напомним, ранее мы писали, что Тегеран регулярно поставляет Москве ударные беспилотники типа Shahed и передал технологии для локализации их производства на территории России.
Кроме того, по данным западных спецслужб, Россия оказывала Ирану оперативную помощь в виде спутниковых снимков и компонентов вооружения во время военного противостояния с США и Израилем.