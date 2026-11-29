В состав российского флота вошла атомная многоцелевая подводная лодка проекта "Ясень-М" – "Пермь", оснащенная ракетами "Циркон". Аналитики считают, что противник рассчитывает на дефицит западных систем ПВО.

Российские военные учитывают опыт боевых действий против Украины и пытаются повысить эффективность ударов с морских носителей, что сообщает ISW. На данный момент модернизация подводных лодок проекта "Ясень-М" вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. Однако такие шаги имеют значение для возможных будущих конфликтов РФ.

Зачем врагу ракеты "Циркон" на подводных лодках?

Аналитики отмечают, что российские корабли в течение длительного времени атаковали украинские города крылатыми ракетами "Калибр". Однако украинская противовоздушная оборона сбивает почти 100% таких целей, поэтому оккупанты пересмотрели свою тактику.

В результате российское командование предпочитает накапливать запасы "Калибров", а не тратить их в конфликте с Украиной, направляя ракеты преимущественно на другие флоты, действующие за пределами Черного моря,

– отметили аналитики.

В то же время квазибаллистическая ракета "Циркон" движется по баллистической траектории и активно маневрирует во время полета. Из-за высокой скорости этой ракеты украинским защитникам приходится задействовать самые дорогие западные комплексы, в частности противоракеты PAC-3. Российское командование стремится воспользоваться ограниченными темпами производства таких перехватчиков на Западе.

По данным военной разведки Украины, по состоянию на октябрь 2026 года резервы России насчитывали более 120 ракет 3М22 "Циркон". За 7 месяцев текущего года удалось собрать чуть более 30 единиц, тогда как в целом Кремль располагает до 700 баллистических и несколькими тысячами крылатых ракет различных модификаций.

Помимо ввода в эксплуатацию подводной лодки "Пермь", в РФ планируют построить еще пять судов проекта "Ясень-М" и две подводные лодки "Борей-А". Ранее диктатор Путин отдал приказ подготовить подводные лодки к выполнению задач в любой точке океана. На суше же Россия потеряла в войне в Украине уже более 1 миллиона 600 тысяч военных.