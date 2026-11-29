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Російські військові враховують досвід боїв проти України та намагаються підвищити ефективність ударів із морських носіїв, про що повідомляє ISW. Наразі модернізація субмарин проєкту "Ясень-М" навряд чи матиме вплив на ситуацію на фронті. Проте такі кроки мають значення для можливих майбутніх конфліктів РФ.

Навіщо ворогу ракети "Циркон" на субмаринах?

Аналітики вказують, що російські кораблі тривалий час атакували українські міста крилатими ракетами "Калібр". Однак українська протиповітряна оборона збиває майже 100% таких цілей, через що окупанти переглянули власну тактику.

У результаті російське командування вважає за краще накопичувати запаси "Калібрів", а не витрачати їх у конфлікті з Україною, направляючи ракети переважно на інші флоти, що діють за межами Чорного моря– зазначили аналітики.

Водночас квазібалістичний "Циркон" рухається балістичною траєкторією та активно маневрує під час польоту. Через високу швидкість цієї ракети українським захисникам доводиться задіювати найдорожчі західні комплекси, зокрема протиракети PAC-3. Російське командування прагне скористатися обмеженими темпами виготовлення таких перехоплювачів на Заході.

За даними воєнної розвідки України, станом на жовтень 2026 року резерви Росії налічували понад 120 ракет 3М22 "Циркон". За 7 місяців поточного року вдалося зібрати трохи більше ніж 30 одиниць, тоді як загалом Кремль утримує до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних модифікацій.

Окрім введення в експлуатацію підводного човна "Перм", у РФ планують побудувати ще п'ять суден проєкту "Ясень-М" і дві субмарини "Борей-А". Раніше диктатор Путіна наказав підготувати підводні човни до виконання завдань в будь-якій точці океану. На землі ж Росія втратила на війні в Україні вже більш ніж 1 мільйон 600 тисяч військових.