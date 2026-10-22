Всего 6 единиц на всю страну: Россия начала задействовать редкие истребители МиГ-35 против дронов ВСУ

Российские захватчики начали задействовать новейшие многоцелевые самолеты МиГ-35 для сбивания дальнобойных украинских беспилотников. На вооружении армии противника находится всего шесть таких истребителей из экспериментальной партии.

Как сообщает профильное сообщество "Соняшник", подтверждением боевого применения редких самолетов стала фотография вражеского пилота, сделанная непосредственно из кабины во время отражения налета. Помимо этих шести самолетов, российские воздушные силы формально имеют еще 86 единиц МиГ-29 различных модификаций.

Экспериментальная партия и возможности самолета

Военные обозреватели Defense Express отмечают, что реальный уровень боеспособности парка устаревших российских МиГ-29 в настоящее время остается неизвестным. Учитывая это, трудно определить, сколько именно таких самолетов командование оккупантов вообще способно задействовать для защиты тыловых объектов от воздушных ударов.

Первые сообщения о применении МиГ-35 в войне против Украины россияне распространяли еще в 2023 году, пытаясь убедить собственное оборонное ведомство профинансировать дальнейшее производство. Все шесть имеющихся самолетов – четыре одноместных и два двухместных – входят в опытную партию, выпуск которой длился пять лет, с 2018 по 2023 год.

Сами захватчики позиционируют этот самолет как усовершенствованную версию советского МиГ-29 с увеличенной наполовину дальностью полета. Истребитель имеет девять узлов подвески и способен нести боевую нагрузку весом до 6500 килограммов, включая ракеты классов "воздух-воздух" Р-73, Р-27 и Р-77, а также ракеты "воздух-поверхность" Х-29, Х-31 и Х-38.



МиГ-35 / Иллюстративное фото из открытых источников

Российская пропаганда регулярно пыталась представить МиГ-35 бюджетной альтернативой американскому F-16 Block 70/72, несмотря на полное отсутствие доказательств его эффективности. В итоге производители потерпели неудачу, так и не сумев подписать новые большие контракты с Минобороны страны-агрессора или вывести самолет на внешний рынок вооружений.

Напомним, ранее мы писали, что Россия ищет дополнительные способы применения своей авиации при нанесении ударов по Украине. В частности, в сети появлялись данные о намерениях противника адаптировать штурмовики Су-25 для запуска реактивных дронов дальнего действия.