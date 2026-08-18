Специально для поражения линий электропередачи: россияне разработали новый беспилотник

Военно-промышленный комплекс страны-агрессора не собирается прекращать атаки на украинскую энергетику. Более того, для поражения линий электропередач россияне разработали новый дрон.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Что известно о новом российском дроне?

В крыльях беспилотника заложен взрывной элемент, способный перерезать металл.

По словам представителя ГУР, этот дрон предназначен для поражения электроопор – ЛЭП.

Кроме того, Скибицкий также рассказал, что в течение осени и зимы противник и в дальнейшем будет нацеливаться на предприятия ВПК, военные объекты, а также логистическую и гражданскую инфраструктуру.

Зимой наше самое уязвимое место – электроэнергия и отопление, поэтому они тоже могут оказаться под атакой,

– подчеркнул генерал-майор.

Представитель ГУР отметил, что такие выводы сделаны на основе анализа разведывательной активности России в Украине, в частности, использования спутников для сбора информации об объектах критической инфраструктуры.

Как оккупанты совершенствуют дроны?

Российские пропагандисты недавно продемонстрировали использование ударного беспилотника БМ-35, оснащенного реактивным двигателем. По заявленным характеристикам, он может развивать скорость свыше 350 километров в час и преодолевать расстояние более 200 километров.

В то же время страна-агрессор наращивает производство реактивных дронов-камикадзе "Герань-4" и "Герань-5". По состоянию на август ежемесячный выпуск таких беспилотников достиг около 3 тысяч единиц, что уже превышает производство обычных "Герань-2" с двигателями внутреннего сгорания, которых изготавливают примерно 2,8 тысячи в месяц.