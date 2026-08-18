Про це розповів заступник очільника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький під час інтерв'ю для РБК-Україна.

Що відомо про новий російський дрон?

У крилах безпілотника закладений вибуховий елемент, який здатний перерізати метал.

Призначений цей дрон, за словами представника ГУР, для ураження електроопор – ЛЕПів.

Окрім того, Скібіцький також розповів, що протягом осені й зими противник і надалі буде цілитися по підприємствах ВПК, військових об'єктах, а також логістичній і цивільній інфраструктурі.

Взимку наше найбільш вразливе місце – електроенергія та опалення, тому вони теж може опинитись під атакою,

– наголосив генерал-майор.

Представник ГУР зазначив, що такі висновки зроблені на основі аналізу розвідувальної активності Росії в Україні, зокрема, використання супутників для збору інформації про об'єкти критичної інфраструктури.

Як окупанти вдосконалюють дрони?

Російські пропагандисти нещодавно продемонстрували використання ударного безпілотника БМ-35, оснащеного реактивним двигуном. За заявленими характеристиками, він може розвивати швидкість понад 350 кілометрів на годину та долати понад 200 кілометрів.

Водночас країна-агресорка збільшує виробництво реактивних дронів-камікадзе "Герань-4" і "Герань-5". Станом на серпень щомісячний випуск таких безпілотників сягнув близько 3 тисяч одиниць, що вже перевищує виробництво звичайних "Герань-2" із двигунами внутрішнього згоряння, яких виготовляють приблизно 2,8 тисячі на місяць.