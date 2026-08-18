Таку інформацію під час інтерв'ю для РБК-Україна надав заступник очільника ГУР МО Вадим Скібіцький.

По чому битимуть росіяни?

Передусім генерал-майор зазначив, що мішенями ворога залишаються ті ж самі об'єкти – оборонно-промисловий комплекс, військові об'єкти, енергетика, логістичні системи, АЗС.

Скібіцький підкреслив, що окупанти б'ють далеко не лише по військових об'єктах. Їхніми цілями стає і цивільна інфраструктура.

Взимку наше найбільш вразливе місце – електроенергія та опалення, тому вони теж можуть опинитися під атакою,

– зазначив представник ГУР.

Він також навів приклад нової нещодавньої розробки росіян. Це безпілотник, призначений для ураження електроопор – ЛЕПів. Для цього в крилах апарата закладений вибуховий пристрій, який може перерізати метал.

При цьому, у ГУР продовжують робити висновки щодо розвідувальної діяльності противника на території України, зокрема з використанням космічних апаратів, які відстежують об'єкти критичної інфраструктури.

Так, існує ризик і для системи водопостачання – така загроза є. "Це один із критичних елементів", – сказав Скібіцький, додавши, що про це раніше попереджав і віцепрем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Крім того, під загрозою восени – взимку знову може опинитись наша газотранспортна система та видобуток газу у Полтавській та Харківській областях, які противник уже атакував раніше", – зазначив представник ГУР.

Чи може ворог атакувати мости через Дніпро?

Скібіцький зауважив, що мости – теж критична інфраструктура, тож воєнна розвідка має важливе завдання щодо здобуття інформації про плани росіян за цим напрямком.

Генерал-майор нагадав, що останнім часом окупанти б'ють по мостах у прикордонних областях – на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Росіяни системно атакують критично важливі мости в Затоці та Маяках, які є важливими елементами транспортної системи України.

Коли об'єкт стає найбільш критичним для нас – тоді ворог починає по ньому працювати,

– підкреслив Скібіцький.

До слова, раніше Центр стратегічних комунікацій повідомив, що Росія може не чекати осені та вже найближчим часом посилити удари по українській енергетиці. Не виключено, що обстріл припаде до річниці Незалежності України.

За оцінками аналітиків, однією з головних цілей може стати Київ, зокрема його енергетична інфраструктура. Очікується, що взимку атаки можуть продовжитися й бути ще масштабнішими.