Россия создает "купол" против Starlink: почему гигантские глушители "Волна" опасны

Россия разрабатывает и использует комплексы радиоэлектронной борьбы "Волна", предназначенные для подавления спутниковой связи, в частности Starlink. Одна из систем имеет восемь антенных "тарелок" на шести прицепах и способна работать в нескольких радиочастотных диапазонах.

24 Канал выяснил, насколько опасны российские глушилки Starlink.

Как работает российская РЭБ против Starlink?

Российское АО "Русский купол" разрабатывает линейку из 12 комплексов радиоэлектронной борьбы, в названиях которых присутствует слово "Волна". Эти системы предназначены для воздействия на спутниковые каналы связи и могут создавать помехи для работы терминалов Starlink.

Один из таких комплексов – "Волна Купол Гарант" – имеет восемь антенных конструкций, размещенных на шести прицепах. Заявленная схема работы предусматривает подавление сигнала в нескольких диапазонах, поэтому пользователи, находящиеся вблизи зоны воздействия, могут терять спутниковую связь.

Точная дальность действия системы неизвестна. Российские пропагандистские ресурсы заявляют о возможности защиты объектов в радиусе до 20 километров, однако главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала оценивал эффективную дальность "Волна-Купол-Гарант" примерно в 2,5 километра от места расположения комплекса.

Стоимость одной такой системы составляет около 1,5 миллиона долларов.

Несмотря на потенциальную способность нарушать спутниковую связь, "Волна Купол Гарант" имеет существенные ограничения. Комплекс громоздкий, его сложно скрыть или незаметно переместить, что делает его уязвимым для обнаружения и ударов украинских Сил обороны.

Украинские военные уже проводили атаки по подобным системам: по имеющимся данным, как минимум два комплекса были поражены в Крыму, еще один – в районе Геленджика. Для ударов по таким целям могут использоваться различные типы беспилотников, в частности аппараты с машинным зрением.

Еще одно ограничение связано с масштабом спутниковой группировки Starlink. На низкой околоземной орбите находятся тысячи спутников этой системы, поэтому подавление отдельного канала не означает автоматического прекращения работы всей сети. Для масштабного прикрытия российских объектов от беспилотников Москве потребовалось бы значительное количество комплексов.

Существующие ограничения не означают, что российские системы РЭБ не представляют угрозы. Они могут затруднять управление беспилотниками через спутниковую связь, а также влиять на работу других систем широкополосного спутникового интернета.

В то же время эффективность таких комплексов будет зависеть от развития технологий, способов их применения и возможностей спутниковых операторов противодействовать помехам. Россия в ходе полномасштабной войны систематически совершенствовала средства радиоэлектронной борьбы, поэтому нельзя исключать дальнейшую модернизацию "Волны".

В перспективе это может создать дополнительные вызовы для Украины и европейских стран, которые рассчитывают на беспилотники со спутниковым управлением. В то же время говорить о неизбежном технологическом преимуществе России перед Западом пока преждевременно.

Компания "Русский купол", разрабатывающая комплексы РЭБ против Starlink, была создана в оккупированном Симферополе в 2023 году, а ее возможные связи ведут к российской военной разведке и окружению олигарха Аркадия Ротенберга. Среди фигурантов – Николай Игнатов, который руководил компанией на момент основания и связан с другими российскими структурами. Кто стоит за проектом "Волна Купол Гарант" и почему Москва вкладывает в него миллиарды – читайте в материале 24 Канала.