24 Канал з’ясував, наскільки небезпечні російські глушилки Starlink.

Як працює російська РЕБ проти Starlink?

Російське АТ "Російський купол" розробляє лінійку з 12 комплексів радіоелектронної боротьби, у назвах яких є слово "Волна". Ці системи призначені для впливу на супутникові канали зв’язку та можуть створювати перешкоди для роботи терміналів Starlink.

Один із таких комплексів – "Волна Купол Гарант" – має вісім антенних конструкцій, розміщених на шести причепах. Заявлена схема роботи передбачає придушення сигналу в кількох діапазонах, через що користувачі поблизу зони впливу можуть втрачати супутниковий зв’язок.

Точна дальність дії системи невідома. Російські пропагандистські ресурси заявляють про можливість захисту об’єктів у радіусі до 20 кілометрів, однак головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу оцінював ефективну дальність "Волна Купол Гарант" приблизно у 2,5 кілометра від місця розташування комплексу.

Вартість однієї такої системи становить близько 1,5 мільйона доларів.

Попри потенційну здатність порушувати супутниковий зв’язок, "Волна Купол Гарант" має суттєві обмеження. Комплекс громіздкий, його складно приховати або непомітно перемістити, що робить його вразливим до виявлення та ударів українських Сил оборони.

Українські військові вже атакували подібні системи: за наведеними даними, щонайменше два комплекси уразили в Криму, ще один – у районі Геленджика. Для ударів по таких цілях можуть використовувати різні типи безпілотників, зокрема апарати з машинним зором.

Ще одне обмеження пов’язане з масштабом супутникового угруповання Starlink. На низькій навколоземній орбіті перебувають тисячі супутників цієї системи, тому придушення окремого каналу не означає автоматичного припинення роботи всієї мережі. Для масштабного прикриття російських об’єктів від безпілотників Москві знадобилася б значна кількість комплексів.

Наявні обмеження не означають, що російські системи РЕБ не становлять загрози. Вони можуть ускладнювати керування безпілотниками через супутниковий зв’язок, а також впливати на роботу інших систем широкосмугового супутникового інтернету.

Водночас ефективність таких комплексів залежатиме від розвитку технологій, способів їхнього застосування та можливостей супутникових операторів протидіяти перешкодам. Росія протягом повномасштабної війни системно вдосконалювала засоби радіоелектронної боротьби, тому не можна виключати подальшої модернізації "Волни".

У перспективі це може створити додаткові виклики для України та європейських країн, які розраховують на безпілотники із супутниковим керуванням. Водночас говорити про неминучу технологічну перевагу Росії перед Заходом наразі передчасно.

Компанію "Російський купол", яка розробляє комплекси РЕБ проти Starlink, створили в окупованому Сімферополі у 2023 році, а її можливі зв’язки ведуть до російської воєнної розвідки та оточення олігарха Аркадія Ротенберга. Серед фігурантів – Микола Ігнатов, який керував компанією на момент заснування та пов’язаний з іншими російськими структурами. Хто стоїть за проєктом "Волна Купол Гарант" і чому Москва вкладає в нього мільярди – читайте в матеріалі 24 Каналу.